K-Drama: Tras finalizar “The King: Eternal Monarch” esto es lo nuevo de SBS

El actor surcoreano Lee Min Ho, hizo un gran trabajo al interpretar a Lee Gon en el K-Drama de “The King: Eternal Monarch” (TKEM); mismo que es producido por SBS y distribuido por Netflix. Estando a un último capítulo, los planes de esta televisora son seguir adelante con una nueva serie y esta lleva el nombre de "Backstreet Rookie".

Lo nuevo de SBS después de TKEM

Decidimos presentarte este nuevo K-Drama, pues también incluye a un galán de Corea del Sur cuyos trabajos incluso destacan dentro de Netflix. Se trata del actor Ji Chang Wook; quien ha tenido grandes protagónicos en la pantalla chica. Un ejemplo es “The K2” (tvN) junto a la cantante de K-Pop “Yoona” (Girls’ Generation).

Pero sin duda alguna, el trabajo más aplaudido de Ji Chang Wook por sus fanáticos de todo el mundo, es el dorama “Healer” o “El Sanador” (KBS2). En estos dos K-Drama se le conoció por combinar su habilidad en las escenas de acción y un carismático sentido del humor en las escenas de amor.

"Backstreet Rookie" de SBS

Hablando del siguiente proyecto de SBS (The King: Eternal Monarch), se nos presentó una serie basada de un Webtoon. Aquí tenemos la actuación de la hermosa Kim Yoo Jung; quien es famosa por su protagónico en “Amor bajo la luz de la luna” (KBS2). Los planes de su estreno son para el próximo 12 de junio, justo después de finalizar TKEM con Lee Min Ho.

Aunque no hay información que compruebe una licencia de distribución con Netflix, sí estará disponible en el sitio de streaming legal Viki. La historia de “Backstreet Rookie" es un opuesto total a “El Rey: Eterno Monarca”, pero abrió la posibilidad de seguir viendo series inspiradas en éxitos de Webtoon; algo que también experimentó la co-protagonista Kim Go Eun (Jung Tae Eul en "TKEM") en “Cheese In The Trap” (tvN).

