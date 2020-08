K-Drama: “TKEM” de Lee Min Ho se suma al top 10 de Netflix

Cuando Lee Min Ho se alistó en el ejército, sus fanáticos desconsolados tuvieron que esperar casi dos años para su regreso y cuando finalmente terminó su servicio militar, aterrizó en su primer proyecto, “The King: Eternal Monarch” (TKEM) que se convirtió en uno de los K-Dramas más esperados de 2020. Mismo que fue producido por SBS y distribuido por Netflix.

The King: Eternal Monarch de Lee Min Ho

Desafortunadamente, en Corea del Sur TKEM no fue tan bien recibido por muchos. Esto a pesar de que el conocido “Rey de la Química” se asoció con Kim Go Eun (Goblin y Cheese In The Trap), una de las mejores actrices de su país; pues no fue suficiente con los espectadores para ser un título con alta calificación.

Cuando se escribieron artículos sobre las bajas calificaciones del K-Drama, los fanáticos de otros países quedaron desconcertados. Incluso la guionista Kim Eun Sook se enfureció y los internautas coreanos pensaban que era el final de su carrera. Aunque no se esperaba una gran noticia gracias al apoyo de fans del extranjero.

이민호 배우 덕분에 아름다운 것을 보았지..❤ 항상 감동을 주는 배우, 매 순간 최선이었던 배우에게 감사 인사 하나씩!✌___________.

⠀#굿바이이곤_어게인이민호#이곤_자넬아주많이사랑하고있어 pic.twitter.com/i4rjml9rc0 — Lee Min Ho (@ActorLeeMinHo) June 12, 2020

Todos sabemos que Kim Eun Sook es el cerebro de varios de los dramas coreanos más queridos, como “The Heirs”, “Descendants of the Sun” y “Guardian: The Lonely and Great God”, también conocido como “Goblin”. Finalmente la sorpresa fue que “The King: Eternal Monarch” se encontraba entre los 10 programas más vistos de Netflix en varios países; 38 para ser exactos.

TKEM en el top 10 de series en Netflix

Los siguientes datos fueron proporcionados por Flixpatrol, donde se monitoreó el contenido popular diario en la plataforma Netflix. A continuación, te compartimos algunos países junto con el rango más alto alcanzado por el K-Drama de Lee Min Ho. Descubre si tu país se encuentra en el listado:

Asia

Corea del Sur - 1er

Taiwán - 1er

Filipinas - 1er

Tailandia - 1er

Vietnam - 3er

Malasia - 1er

Hong Kong - 1er

Singapur - 1er

India - 2do

Japón - 2do

África y Medio Oriente

Nigeria - 1er

Qatar - 1er

Arabia Saudita - 1er

Marruecos - 2do

Omán - 3er

Kuwait - 3er

Turquía - 4to

Egipto - noveno

América del Sur, América Central y Región del Caribe

Ecuador - 3er

Bolivia - 5to

República Dominicana - 5to

Perú - 6to

Chile - 6to

México - 7mo

Colombia - 8vo

Europa

Bulgaria - 3er

Rumania - 6to

Ucrania - décimo

Los datos mostrados se obtuvieron del período comprendido entre el 19 de abril y el 30 de julio. No es de extrañar que “The King: Eternal Monarch” todavía se considere el programa de televisión más popular en todo el mundo. Esto muestra la popularidad colectiva del elenco estelar y el encanto de Lee Min Ho.

Además, debido a este K-Drama, la carrera de Woo Do Hwan aumentó y demostró que puede robar el espectáculo. Los espectadores elogiaron su versatilidad, e incluso se había alineado para protagonizar un próximo programa. Sin embargo, tuvo que alistarse en el ejército. Dado que TKEM es un éxito considerable, los fanáticos esperan ver más trabajo del elenco en el futuro.