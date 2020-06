K-Drama: Park Seo Joon consigue su botón de oro en YouTube ¡Enhorabuena!

Park Seo Joon, un actor surcoreano de K-Drama, se convirtió en el primer artista de su país natal en haber sobrepasado el millón de seguidores en un canal de YouTube y por ello recibir su botón de oro. Para celebrarlo, el famoso realizó un unboxing; donde aprovechó agradecer a sus fans por todo el apoyo.

Park Seo Joon y su logro de YouTube

El canal del actor en YouTube se llama “Record PARK’s” y al tratarse de una transmisión en vivo privada, su unboxing no se encuentra disponible. Pero gracias a información de Naver TV, se pudo resumir el agradecimiento de la celebridad surcoreana y te la mostramos a continuación:

“El equipo que trabaja junto a mí por el día, trabaja a mi lado y por la noche editar mis vídeos”

“Realmente no hago mucho… si he podido conseguirlo ha sido gracias a la gente que muestra interés en mi vida diaria”

Sobre el canal de YouTube del actor

Park Seo Joon en menos de un año consiguió superar el millón de suscriptores, pues el pasado julio de 2019 abrió su canal por primera vez. El portal de noticias Naver TV, también comentó que es el primer actor de Corea del Sur en conseguir un botón de oro; recordando que un 18 de noviembre consiguió el botón de plata.

Los K-Drama de Park Seo Joon

A sus 31 años de edad, Park Seo Joon es todo un galán de los K-Drama. Uno de sus primeros trabajos en la televisión fue en “Dream High 2” del año 2012. A partir de este momento obtuvo mucha popularidad y desarrolló un carisma único frente a la cámara. Pero fue con TvN en la serie del 2013 “A Witch's Love” donde debutó como protagonista.

Los fans de este actor han expresado su cariño a su actuación en “Kill Me, Heal Me” del 2015; donde conoció a la co protagonista Hwang Jung Eum (actriz en “El Místico Bar Efímero”), quien se mismo año fue su compañera en el exitoso K-Drama de MBC “She Was Pretty”.

En el 2017, Park Seo Joon participó en una serie del género histórico llamada “Hwarang: The Poet Warrior Youth”. Un dato curioso, es que aquí conoció al cantante de BTS “Taehyung”; quien también actuó en un papel secundario. La amistad entre ambos creció y nuevamente colaboraron en “Itaewon Class” de Netflix.