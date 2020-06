K-Drama: Park Seo Joon aumenta sus músculos para su siguiente película

El actor surcoreano Park Seo Joon que recientemente vimos en el K-Drama de Netflix “Itaewon Class”; tendrá un nuevo protagónico junto con la cantante y actriz IU en la película “Dream”. Debido a su personaje, él necesitó aumentar mucha musculatura y en los últimos días compartió los resultados de su entrenamiento.

Park Seo Joon presume sus músculos

Según informó Soompi, el famoso surcoreano dejó a sus 13.8 millones de seguidores en Instagram enamorados con su selfie en el gimnasio; pues está determinado a cumplir con el régimen correspondiente de ejercicios y así lucir como un verdadero jugador profesional de fútbol. ¡Ánimo Seo Joon!

La película tiene el título provisional de “Dream” y tiene planeado estrenar en algún momento del 2021. Será dirigida por Lee Byung Hun, cuya última cinta fue “Extreme Job” del género comedia y acción en 2019. La instantánea del actor, en menos de 48 horas ya superó los 3 millones 157 mil 281 me gusta y dijo lo siguiente:

“En el proceso de transformación en el jugador de fútbol Yoon Hong Dae”

¿Qué dicen los fans del actor?

El jugador de fútbol profesional Paik Seung Ho, quien está jugando para el Darmstadt 98 de Alemania, demostró su aprobación al proyecto. Mientras que otro actor y uno de sus grandes amigos Park Hyung Sik (Strong Girl Bong-soon) también le dedicó varios emojis; este último actuó junto con Park Seo Joon y V de BTS en “Hwarang: The Beginning”.

¿De qué trata Dream con Park Seo Joon?

Esta película nos contará la historia de un equipo irregular de jugadores novatos, cuyos planes son ganar la Copa Mundial de los Sin Hogar (Homeless World Cup); siendo un evento internacional de fútbol que se realiza cada año. Contaremos con la actuación de IU como Lee So-Min.

IU cuyo nombre completo es Lee Ji-Eun, además de ser cantante profesional, también tiene experiencia en la actuación; su último K-Drama fue en “Hotel Del Luna” del 2019 y su debut fue en el 2011 con la serie “Dream High”. Un dato curioso, es que en Dream High Season 2 vimos el debut de Park Seo Joon como actor.

Ya en el 2021, Seo Joon es el protagonista “Yoon Hong Dae”, un jugador de fútbol profesional que termina como el entrenador del equipo inexperto. Desde que recibió este papel no ha dejado de compartir la emoción de su transformación física; recordando que tiene experiencia con este tipo de retos, pues protagonizó el drama de “Fight for My Way” como un luchador de artes marciales mixtas.