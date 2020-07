K-Drama: Park Bo Gum y Park So Dam estrenan el tráiler de “Record of Youth”

La productora tvN que dejó esperando una segunda temporada de “Hospital Playlist”, no tardó en anunciar su siguiente K-Drama para la televisión. Se trata del drama juvenil “Record of Youth” donde tendremos a las estrellas Park Bo Gum (Contéstame 1988), Park So Dam (Parásitos) y Byun Woo Seok (Search WWW) como los protagonistas.

¿Cuándo estrena Record of Youth?

Este K-Drama de tvN tiene programado su estreno para septiembre del 2020 y el 6 de julio dio a conocer el primer tráiler oficial en su cuenta oficial de YouTube. El argumento nos lleva a conocer a “gente joven que es modelo de la industria y que al mismo tiempo intenta hacer sus sueños realidad”; según información de Soompi.

Park Bo Gum (quien vimos hacer un cameo para Itaewon Class de Netflix), ahora interpreta al brillante Sa Hye Joon; un joven que sueña convertirse en modelo y actos. Luego tenemos a Park So Dam (quien también vimos protagonizar en Cinderella and the Four Knights), su personaje se llama Ahn Jung Ha y es una trabajadora sensata que sueña ser maquilladora profesional.

Park Bo Gum, Park So Dam y Byun Woo Seok de “Record of Youth”

Después tenemos a Byun Woo Seok, quien es el actor que interpreta al mejor amigo de Sa Hye Joo. Su nombre es Won Hae Hyo y es un modelo y actor que espera ser reconocido por su arduo trabajo “en lugar de por lo que nació”. Así que tenemos a tres personalidades que aspiran a conseguir sus metas y cuyos destinos están enlazados.

Mira el trailer oficial de “Record of Youth”

Este primer trailer nos dio un vistazo de lo que tvN está preparando para su nuevo K-Drama, siendo pequeños momentos en donde conocemos un poco de los actores y sus personajes; incluso al final nos muestran una fotografía familiar, la foto de una modelo caminando y la fotografía de unos amigos cantando karaoke.