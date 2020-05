K-Drama: Lee Min Ho y Woo Do Hwan llevan su BROMANCE a la vida real

El K-Drama y serie de SBS “The King: Eternal Monarch” distribuida por Netflix, se convierte en tema de redes sociales, por una reciente publicación del protagonista Lee Min Ho en su cuenta de Instagram. Al parecer su colega Woo Do Hwan, quien interpreta a “Yeong y Jo Eun‑seob”, no se contuvo al citar una de las frases de sus personajes.

Lee Min Ho es el Rey “Lee Gon”

A tempranas horas del 17 de mayo, Lee Min Ho actualizó a sus fans con otro momento en compañía del staff femenino de “The King: Eternal Monarch”, pues en lo que parece ser el interior de un vehículo privado, el actor se dejó ver comiendo un delicioso helado de cono y dedicó varias bromas que citaban a su personaje.

La estrella surcoreana es el Rey “Lee Gon” y comentó estar “probando helado de vainilla sin veneno”. Una referencia sobre la verdad de su personaje, cuyas comidas deben ser probadas por otros para descartar que estén envenenadas. Esto a excepción de fuese él mismo quien prepare sus alimentos.

Lee Min Ho y Woo Do Hwan

Al poco tiempo de su publicación en Instagram, Woo Do Hwan se hizo presente en los comentarios y le siguió la corriente a Lee Min Ho: “Déjame probarlo por ti, deja eso”, dijo el actor como referencia a su personaje en el K-Drama. Siendo el guardia real de “Lee Gon”; quien no dudaría en dar su vida por el bien de su Rey.

El asunto no se quedó ahí, pues recordando que Woo Do Hwan interpreta a dos personajes que resultan ser personas de mundos paralelos, el protagonista aprovechó el divertido comentario para preguntarle sobre su identidad y sin duda fue del agrado de su fans: “¿Quién eres? ¿Yeong o Eun Seop?”.

Spoilers en “The King: Eternal Monarch”

Esta conversación de Instagram, resultó ser similar a lo ocurrido en el capítulo 8 de la serie, ya que ahí finalmente se conocen “Yeong” y “Eun Seop”. Lo que le hizo muy difícil al Rey Lee Gon poder diferenciar entre su guardaespaldas en el Reino de Corea, o el policía de la República de Corea del Sur. Sin duda hay un bromance entre Lee Min Ho y Woo Do Hwan.

Por otra parte, las críticas que ha recibido la serie por sus fans coreanos, causaron un desplome de audiencia en el pasado fin de semana. Pero, la distribución de Netflix y las redes sociales de los actores, hacen que fans de todo el mundo quieran seguir de cerca esta historia de amor. La actriz de “Goblin” y “Cheese in the Trap” llamada Kim Go Eum, es la protagonista y tiene una gran química con Lee Min Ho.