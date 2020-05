K-Drama: Lee Min Ho y Kim Go Eun comparten un romántico momento en la playa

El actor surcoreano Lee Min Ho es el Rey Lee Gon en “The King: Eternal Monarch” (TKEM), una serie de SBS y Netflix que tiene encantados a los fans. Pero un reciente entre el famoso y la coprotagonista Kim Go Eun (quien es la detective Jung Tae Eul) en la playa, dejó muy emocionados a los fans de redes sociales como Instagram.

Lee Min Ho y la producción de SBS

Al parecer una de las escenas del K-Drama o “dorama” como también se le conoce a este tipo de programas originarios de Corea del Sur; tuvieron un divertido detrás de cámaras. Pues vemos a Lee Min Ho en varias fotografías en solitario, en otras junto a la hermosa Kim Go Eun y finalmente con el resto del staff femenino que siempre lo acompaña.

"설마 군복 입고 쌀 씻은 거 아니야?" 태을이 대사가 현실이 되어버렸네요..�� 가장 영광스러운 순간에 입는다는 군복을 다시 장착한 이유는 무엇인지, 내일 직접 확인하세요!

⠀

SBS드라마 #더킹영원의군주

��매주 [금토] 밤 10시 방송!

— Lee Min Ho (@ActorLeeMinHo) May 21, 2020

Especialmente, se nota un cariño del actor con el equipo de trabajo, pues su dedicación y pasión por que cada episodio sea aún más especial; es uno de sus muchos detalles con “The King: Eternal Monarch”. Incluso a principios de su estreno en Netflix, la producción de SBS elogió al protagonista por su compromiso en la serie.

A continuación, te mostramos un reciente video con Lee Min Ho, intentando salvarse de los fuertes vientos de un tifón. Si buscas más de estos momentos, no dudes seguirlo en sus redes sociales; sobre todo Instagram y Twitter.

Lee Min Ho y Kim Go Eun en la playa

Durante el fín de semana de 23 de mayo, ya estamos en el capítulo 12 de un total de 16 que conforman la serie. Trístemente nos acercamos al final, pero no por ello se deja de lado el detrás de cámaras entre los protagonistas, quienes sin duda demostraron ser una pareja con mucha química; según comentaron los fans.

Los actores de TKEM

The Swoon es una canal de YouTube especializado en mostrarte un detrás de cámaras de tus K-Drama favoritos, incluso varios de los mejores momentos. La serie de TKEM no es la excepción, pues un reciente video reunió a Lee Min Ho, Kim Go Eun, Woo Do-hwan y Jung Eun-chae para una divertida dinámica.

hace unos días, los actores principales demostraron cómo se divierten en las grabaciones; siendo durante las tomas de una escena romántica donde tuvieron que tomarse de las manos varias veces. También tenemos el bromance entre Lee Min Ho y Woo Do-hwan, junto con sus bromas en los comentarios de Instagram. ¿Qué te parece el dorama de Netflix?

