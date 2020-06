K-Drama: ¿Lee Min Ho hizo un mega spoiler de El Rey: Eterno Monarca?

The King: Eternal Monarch o “El Rey: Eterno Monarca” (TKEM), una serie surcoreana o K-Drama producido por SBS y Netflix. Se encuentra por llegar a su final el próximo 12 de junio con el capítulo 16, pero en redes sociales se notaron publicaciones del actor Lee Min Ho (Rey Lee Gon) que podrían revelar muchos spoilers de la historia. ¡OMG!

El spoiler de Lee Min Ho

El actor surcoreano publicó nuevas fotos en su cuenta de Instagram, para ser precisos 3 instantáneas. Aquí vimos a Lee Min Ho en movimiento por lo que solo se notó su silueta borrosa y en el fondo tenemos uno de los set de grabación en TKEM. El escenario parece estar ambientado para una boda real, pues hay varias sillas de gala dejando un pasillo en medio. ¿Será un final feliz para los protagonistas?

Los 16 millones de seguidores del actor, no dudaron en dejarle gran cantidad de comentarios sobre lo que creen que pasará al final del K-Drama; ya que en muchos se mencionó una posible boda entre Lee Gon y Jung Tae Eul (Kim Go Eun). Woo Do Hwan quien interpreta a Yeong y Eun Seop destacó entre los fans y recibió casi 2 mil respuestas por su breve reacción.

Lee Gon descubre la verdad

Anteriormente, el personaje de Lee Min Ho hizo un fuerte descubrimiento sobre quien lo salvó en el pasado; siendo él mismo quien se salvó hace 26 años. Debido a esto, el antagonista Lee Rim (Lee Jung-jin) se propone evitar este acontecimiento y desde el capítulo 13 hasta el 15 vimos un enfrentamiento entre los dos.

Según comentaron varios usuarios de Twitter, un nuevo viaje en el tiempo abrió la posibilidad de cambiar los acontecimientos en The King: Eternal Monarch. Lo que significa que el mismo Lee Gon pudo haber cambiado su pasado en el Reino de Corea y la teoría menciona que ya no será el Rey.

El viaje al pasado en TKEM

Otra de las teorías, agregó que el protagonista ya no estaría vivo en su mundo y en su lugar lo estaría su versión llamado Lee Ji Hun en la República de Corea. Para darle un giro de final feliz, todo tendrá sentido en cómo vivirían la teniente Jung Tae Eul y su amado en un mismo mundo.

De las recientes fotos por MYM Entertainment y Lee Min Ho, vimos a su personaje sufrir durante su viaje al pasado. Precisamente por haber conocido a una joven Tae Eul y lidiar con las consecuencias de su viaje. La descripción de la foto dice lo siguiente:

“Lee Gon, que regresó 26 años a la noche de traición, quedó atrapado en el pasado, compartiendo el mismo espacio que Jung Tae-eul, ¡y esperando una reunión! Fue muy triste ver a Lee Gon tratando de recordarse a sí mismo a través del viaje en el tiempo”, fue lo que se leyó en la instantánea.

“¿Estarán allí juntos hasta el final? ¡Es la noche del rey!”

