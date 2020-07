K-Drama: Las 5 mejores películas coreanas de ZOMBIES ¡Qué miedo!

El género zombie en las películas coreanas, sigue creciendo en popularidad después del éxito “Train To Busan” (Estación Zombie) del 2016. En el 2020 se espera que dos thrillers con estos espeluznantes personajes regresen a los cines del mundo. Mientras que los K-Drama, también se encuentran recibiendo nuevos fans gracias a Netflix y otras plataformas digitales.

Si eres fanático del terror de acción lleno de zombies, es posible que tengas que considerar estas 5 películas que seguramente no te defraudarán a la hora de ir a dormir; pues estamos seguros que tendrás una grata experiencia con las pesadillas de vivir en los mundos de cada uno de estos largometrajes surcoreanos.

Alive “#Alive” (2020)

Esta película fue inicialmente un guión estadounidense del guionista Matt Naylor, más tarde fue adaptada para la audiencia coreana, junto con el director Cho Il-Hyung. Su historia gira en torno a un brote de zombis, algunos sobrevivientes que están varados en un edificio de apartamentos. Ellos tratan de escapar y vivir la vida rodeados de zombis. El problema es que no hay recepción telefónica.

Rampant (2018)

Esta es la película que se desarrolla durante la segunda mitad de la dinastía Joseon de Corea. Aborda un enfrentamiento entre el príncipe exiliado Lee (Hyun Bin) y el ministro de guerra, Kim Ja Joon (Jang Dong Gun). El reino fue interrumpido por un brote, causado por el envío de los comerciantes europeos. ¡Disponible en Netflix!

Seoul Station (2017)

Esta es una película animada del director Yeon Sang Ho. Trata sobre un hombre que busca a su hija fugitiva en medio de un lugar donde el gobierno decidió cerrar todas las fronteras debido a un ataque zombie. Esta película es una precuela de “Train To Busan”.

The Odd Family: Zombie On Sale (2019)

¿Buscas un filme de zombies tranquilo? Este es para tí, pues es una película para que la gente se ría y grite al mismo tiempo. Es sobre los experimentos ilegales de una compañía farmacéutica que crearon un zombi. Mientras el zombi deambula solo en un pequeño pueblo rural, alguien de la familia Park lo encuentra y lo lleva a su hogar.

Doomsday Book (2012)

Esta es una película de antologías dirigida por Yim Pil Sung. Cuenta tres historias del fin del mundo debido a los errores de los humanos. Una es sobre un robot que alcanza la iluminación. Luego la llegada de un asteroide gigante que se dirige hacia la tierra y finalmente un alboroto zombie. El filme ganó el primer premio en el Festival Fantasia 2012.

K-Dramas como “Crash Landing On You”, “The King: Eternal Monarch” con Lee Min Ho y el reciente “It's Okay To Not Be Okay” con el regreso de Kim Soo Hyun, no han dejado de fascinar al público. Se espera lo mismo para la secuela de “Train To Busan” titulada “Península”, así que la temática de zombies seguirá vigente en lo que sigue del 2020 y comienza el 2021.