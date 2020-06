K-Drama: Kim Soo-hyun regresa a la televisión con “It's Okay to Not Be Okay”

Kim Soo-hyun es uno de los actores surcoreanos más queridos por sus fans y tras dos años de servicio militar se encuentra listo para hacer su regreso a los K-Drama. En esta ocasión, se decidió por un protagónico en la comedia romántica "It's Okay to Not Be Okay”; siendo un proyecto de tvN que será distribuido por Netflix. ¡Genial!

Kim Soo-hyun regresa a los K-Drama

Las buenas noticias para los fans del K-Drama, llegan justo tras el final de “The King: Eternal Monarch” de SBS con Lee Min Ho y Kim Go Eun; pues “It's Okay to Not Be Okay” (también conocido como “Psycho But It's Okay”) promete hacerte reír y suspirar con su estreno desde el próximo 20 de junio.

Netflix Asia ya lanzó el tráiler oficial de este nuevo K-Drama; recordando que la plataforma tiene una buena relación con tvN. Asimismo, cuenta con varios títulos de ellos en su catálogo; como Hospital Playlist, Answer Me 1888 (1994 y 1997), Crash Landing on You, Oh My Ghost, The K2, Memories of the Alhambra y ahora lo nuevo con Kim Soo-hyun.

Mira el trailer de “It's Okay to Not Be Okay”

El mismo actor comenzó con las actividades promocionales de su nuevo proyecto de televisión; pues en una reciente rueda de prensa dio a conocer cómo se siente con su regreso a la pantalla chica. Recordando que se retiró momentáneamente en 2017, tras estrenar su no tan exitosa película “Real”.

“Estoy muy nervioso de hablar en público. Estoy tan emocionado de volver. He esperado tanto”

El actor interpreta el papel de Gang-tae; un cuidador de un hospital psiquiátrico que perdió a sus padres y que al mismo tiempo debe hacerse cargo de su hermano con discapacidad llamado Sang-tae (interpretado por Oh Jung-se de “When the Camellia Blooms”). Este protagonista no cree en el amor, debido a su agotador estilo de vida.

Al parecer las cosas cambian cuando Gang-tae se encuentra con Moon-young (interpretada por Seo Ye-ji de “Lawless Lawyer”), quien es una autora famosa de libros infantiles que padece un trastorno de personalidad antisocial.

Sobre Kim Soo-hyun

A sus 32 años de edad, Kim Soo-hyun es considerado un galán surcoreano. Inició su carrera en la televisión desde el 2007, pero fue hasta el 2011 cuando debutó como cantante y actor en la serie de Dream High; misma que ha tenido grandes talentos como Park Seo Joon de “Itaewon Class”, IU y Suzy. Ya en el 2014, alcanzó la fama en toda Asia con el K-Drama de “My Love from the Star”.