K-Drama: Kim Soo-hyun hace reir a sus fans durante una sesión fotográfica

“It’s Okay to Not Be Okay” de tvN estrena el próximo 20 de junio en la plataforma de Netflix y los fans están ansiosos de ver el regreso de Kim Soo-hyun a los K-Drama. Ahora, se reaccionó a una divertida sesión de fotos del actor durante la creación de los románticos posters junto con Seo Ye Ji.

Kim Soo-hyun se divierte en sesión de fotos

Según informó Soompi, estas fotografías fueron capturadas en el set oficial del K-Drama y el canal de YouTube “tvN DRAMA” dio a conocer un detrás de cámaras de todo el proceso. Fue aquí donde se pudo apreciar la gran química de los protagonistas y cómo Kim Soo-hyun quedó enamorado de la belleza de Seo Ye Ji.

El video comenzó con el actor mirando todo el set con mucha emoción, incluso le comentó a un miembro del staff que era la primera vez que veía el set de grabación. De repente entró la hermosa Seo Ye Ji luciendo un hermoso vestido y de inmediato se llevó toda la atención del galán; quien dijo lo siguiente:

“No creo que pueda estar cerca de ella”

Personajes de Kim Soo-hyun y Seo Ye Ji

“It’s Okay to Not Be Okay” es un K-Drama del género comedia romántica. El actor surcoreano interpreta al personaje de Moon Kang Tae; quien es un trabajador de salud en un hospital psiquiátrico. La co-estrella interpreta a Go Moon Young, una escritora famosa por sus novelas infantiles y que padece un trastorno de personalidad antisocial.

Dicho esto, los actores tuvieron que recrear la relación que veremos en pantalla desde el próximo sábado. Kim Soo-hyun le preguntó a su compañero sobre qué sitio prefería escoger en el set; pues el fotógrafo les dio libertad creativa para posar con naturalidad. “¿Quieres estar más cerca o más lejos de la luz?”, dijo el actor.

Peor el momento más divertido, fue sin duda cuando Kim Soo-hyun no supo dónde poner sus manos al abrazar a la hermosa Seo Ye Ji; todo se soluciona cuando el actor posó sus manos encima de la rodilla de la actriz. Ella tuvo que contener la risa para no interferir con el trabajo de fotografía. ¡Que adorables!

Aunque hubo un poco de incomodidad sobre qué pose escoger, al final ambos actores demostraron que son unos profesionales frente a la cámara y que sobre todo proyectan muchas emociones a su alrededor. Oh Jung Se quien interpreta al hermano del protagonista, incluso dejó salir varias carcajadas al ver a la pareja.

El personaje de Oh Jung Se se llama Moon Sang Tae y es un talentoso artista que padece autismo. También tenemos a la actriz Park Gyu Young como Nam Joo Ri, una enfermera del mismo hospital psiquiátrico que está enamorada de Moon Kang Tae; así que lo más probable es esperar un triángulo amoroso.

Mira el video de la sesión de fotos