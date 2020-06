K-Drama: Kim Go Eun y sus mejores personajes además de Jung Tae Eul

La actriz surcoreana Kim Go Eun, quien interpretó a la detective Jung Tae Eul en “The King: Eternal Monarch” (TKEM) a lado de Lee Min Ho para SBS y Netflix. Tiene una extraordinaria trayectoria en las series K-Drama y películas de su natal Corea del Sur; a continuación te compartimos algunas de ellas:

Eungyo (2012)

Según información de Soompi, esta fue la película que dio inicio a su carrera como actriz. Se comentó que nunca fue su intención quedarse con el papel, pero tras vencer a más de 300 aspirantes, algo en ella cambió para convertirse en una famosa artista de K-Drama.

En Eungyo, interpretó a una chica de secundaria que por gracia del destino termina en la puerta de un poeta de 70 años; quien es interpretado por Park Hae II. Este hombre se enamora perdidamente de ella e incluso le escribe un poema en su honor.

Monster (2014)

Tras 2 años, Kim Go Eun regresó con un papel completamente opuesto a Eungyo; pues protagonizó como la dura Bok Soon. Su personaje intentaba sobrevivir junto con su hermana menor dirigiendo un pequeño puesto callejero, pero las cosas cambian cuando Tae Soo (Lee Min Ki) asesina a su hermana y ella decide cobrar venganza con sus propias manos.

Cheese in the Trap (2016)

Este fue el primer K-Drama de Kim Go Eun, mismo que está basado de un popular Webtoon. Aquí interpretó a Hong Seol, una estudiante universitaria que lleva una vida normal trabajando a medio tiempo para pagar la escuela. El romance inicia cuando conoce al raro Yoo Jung (Park Hae Jin); ella está convencida que no le agrada pero se lleva una sorpresa cuando él la invita a salir.

Goblin (2016)

Su talento como actriz la llevó a protagonizar un drama coreano por el famoso escritor Kim Eun Sook y aquí se llevó la ovación de un gran público por interpretar a la tierna Ji Eun Tak. Su personaje se enamora de un duende llamado Kim Shin (Gong Yoo); al punto de que parece ser acto del destino, pero que al mismo tiempo deberá enfrentar dificultades por ser de especies diferentes.

Tune In For Love (2019)

Esta película mostró una enorme química entre Kim Go Eun con la estrella Jung Hae In. Ambos representan a una pareja de enamorados que siempre se encuentra con dificultades para estar juntos; pues el pasado del hombre Hyun Woo esconde una tragedia que lo cambió para toda la vida.

Te puede interesar: K-Drama: Kim Go Eun y sus 3 frases más épicas en “The King: Eternal Monarch”

No hay duda de que Kim Go Eun es una actriz con mucho talento y con cada uno de sus personajes logró transmitir muchas emociones. Los fans no olvidaron notar su extraordinario trabajo en TKEM; pues en varias escenas logró sacar varias lágrimas y suspiros por su amor con el Rey Lee Gon (Lee Min Ho).