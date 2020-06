K-Drama: Kim Go Eun y sus 3 frases más épicas en “The King: Eternal Monarch”

The King: eternal Monarch, es el K-Drama de Netflix que se encuentra entre el favorito de los espectadores. Aquí tenemos al galán de Lee Min Ho como protagonista y a su lado la talentosa Kim Go Eun; quien es la detective Jung Tae Eul que poco a poco fue evolucionando su personalidad.

A continuación, te presentamos las 3 líneas o frases más importantes de Kim Go Eun en la serie surcoreana. Mismas que te harán pensar en cómo podría terminar esta historia entre los dos mundos paralelos de la “República de Corea” y el “Reino de Corea”. ¿Sigues este K-Drama en Netflix?

El primer encuentro

El encuentro entre Jung Tae Eul y Lee Gon (Lee Min Ho) pareció algo del destino, pues su forma de reaccionar llevo al joven Rey a una celda y se dio cuenta de que él ya la conocía. La detective le dice: “Los que han cometido crímenes no pueden dormir cómodamente y los que son perseguidos eventualmente son atrapados”.

Lee Gon se mostró entusiasmado de encontrar a la detective, pero ni si siquiera sus encantos románticos lo salvaron de forzarlo a pasar por una prueba de ADN y para sorpresa no se pudo comprobar su identidad. Este le insiste a la joven que es el Reu de un universo paralelo y le hace una propuesta: hacerla su emperatriz.

“Vamos a tu universo entonces. Iré y diré ‘soy la reina de este país”

Descubriendo la verdad

La primera visita de Jung Tae Eul al universo de Lee Gon, termina con el descubrimiento de que sus mundos están más conectados de lo que esperaban. Como no se trata de mentiras, ella decide colaborar con el monarca para encontrar la verdad, pues en su mundo encontró un teléfono con archivos de audio que pertenecen al traidor Lee Rim.

El personaje de Kim Go Eun le explica al joven Rey que lo ayudará y le dice lo siguiente: “Incluso en este momento, suceden cosas que se suponía que iban a pasar y estoy triste de pensar que este estilo de vida es temporal. He decidido amar mi destino, que me ha elegido” y añade un “Te amo”.

“Incluso si me prueban, los dejaré. Tienes que hacer grietas para encontrar el equilibrio”

Una promesa de amor

Finalmente tenemos una escena en The King: Eternal Monarch, cuando ambos protagonistas han expresado lo que sienten. Pero el antagonista Lee Rim pone en marcha los planes que tenía para ellos. Uno fue asesinar a Lee Jong In, un sirviente real muy cercano a Lee Gon y después secuestrar a Jun Tae Eul.

Te puede interesar: K-Drama: Lee Min Ho y sus mejores BESOS en “The King: Eternal Monarch”

La detective escapa y además es salvada por el personaje de Lee Min Ho, pero nuevamente se detiene el tiempo en la historia. Aquí el Rey le dice a su amada que teme se cierre el portal si une de nuevo las dos partes de la flauta “manpashikjeok”. La actriz Kim Go Eun lo calma al decirle lo siguiente: