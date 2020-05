K-Drama: Ji Chang Wook en la nueva serie "Backstreet Rookie" (VIDEO)

Ji Chang Wook, un actor surcoreano muy querido en el mundo de los Doramas o K-Drama; está de regreso en la serie de “Backstreet Rookie”. Este proyecto de SBS (The King: Eternal Monarch) se basó en el exitoso Webtoon del mismo nombre y también tendremos la actuación especial de la co protagonista, Kim Yoo Jung.

Fecha de estreno de “Backstreet Rookie”

Según informó Soompi, la nueva serie de SBS estrenará el 12 de junio de 2020 a las 10 pm KST (Korea Standard Time) y es muy probable que la plataforma de streaming Viki, la incluya en su catálogo al mismo tiempo que su transmisión por televisión. También es un proyecto financiado por el canal estadounidense Lifetime.

El 22 de mayo, el mismo Ji Chang Wook compartió un nuevo teaser de la serie; la cual también es conocida por el nombre de “Convenience Store Morning Star”. Tenemos una nueva oportunidad para el actor y la surcoreana Kim Yoo Jung, cuyos previos trabajos (“Clean with Passion for Now” y “Melt Me Softly”) no tuvieron mucha audiencia. ¿Su siguiente actuación será un éxito?

Sobre “Backstreet Rookie”

En este segundo teaser sobre una comedia romántica. Nos presentaron más al personaje femenino llamado Jung Saet Byul, quien es una joven incontrolable apodada “200 por ciento salvaje”, con cero miedo al peligro y mucho menos a una pelea con algunos delincuentes de secundaria.

Luego tenemos al personaje de Ji Chang Wook llamado Choi Dae Hyun, quien al parecer es el dueño de una tienda de conveniencia y en un principio contrata a la joven como empleada de medio tiempo. Su forma de ser en contrarse es “200 por ciento torpe” y con una inevitable atracción por Jung Saet Byul.

¿Qué piensan los fans del nuevo dorama?

Muchos seguidores de Ji Chang Wook lo conocen por su exitoso K-Drama llamado “Healer”; aquí desarrolló su potencial para las series de acción, romance y un talento natural para la comedia. Más adelante, protagonizó otro éxito de acción y romance llamado “The K2”, junto a la cantante de K-Pop “Im Yoon-ah” de la agrupación Girl’s Generation.

“The K2” se sumó al catálogo de Netflix, así que muchos fans piensan ver otras series de este estilo en la plataforma. Pero tras el anuncio de la adaptación a “Backstreet Rookie”, se cuestionó la elección de SBS para sus historias, pues se usó el término “obra misógina y sexual” con el Webtoon. También se mostró preocupación por la selección del elenco de actores y altas expectativas para ver los resultados finales.

Fotos: SBS Instagram @jichangwook