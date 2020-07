K-Drama: It's Okay to Not Be Okay y Backstreet Rookie SUBEN su audiencia

“It's Okay to Not Be Okay” con Kim Soo Hyun en tvN y “Backstreet Rookie” con Ji Chang Wook en SBS, son los dos títulos K-Drama que se encuentran dominando la popularidad en la pantalla chica. Ya que ambos actores recién regresaron de su servicio militar y sus fans demostraron apoyarlos en el 2020 con más audiencia.

It's Okay to Not Be Okay

Como una de las series originales de Netflix, después de obtener la misma calificación promedio nacional durante tres episodios consecutivos. “It's Okay to Not Be Okay” (Está bien no estar bien) vio un aumento modesto en la audiencia mientras transmitía la segunda mitad.

Según lo informado por Nielsen Korea, la última emisión del K-Drama romántico obtuvo una calificación promedio de 5.8% y un pico de 6.2% en todo el país. Siendo vista mayormente por espectadores de 20 a 49 años. Algunos internautas comentaron que no pueden esperar cada semana para la continuación.

El último episodio fue una montaña rusa, ya que mostró una de las habilidades de actuación de Kim Soo Hyun para transmitir las emociones de su personaje. Tras el final de “The King: Eternal Monarch” con Lee Min Ho y con la segunda temporada de “Hospital Playlist” en producción, Soo Hyun es el nuevo favorito en Netflix.

Backstreet Rookie

Mientras tanto, “Backstreet Rookie” superó sus desafiantes polémicas con un aumento de audiencia para su último episodio. Aún hasta el 17 de julio, sus 18 episodios obtuvieron calificaciones promedio a nivel nacional de 5.3% y 8.4%.

El drama también está cambiando a una trama más fuerte y seria, pues ahora se centra en Ji Chang Wook y Kim Yoo Jung como una pareja romántica. Lo que entusiasma a los espectadores, pues el actor también regresó de su servicio militar y se encuentra enamorando a sus fans con su presencia en la televisión.