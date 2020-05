K-Drama: “Hospital Playlist” de Netflix anuncia su segunda temporada

La plataforma de Netflix junto con TVN produjo el popular K-Drama de “Hospital Playlist” (“Pasillos de hospital” en Latinoamérica). Tras un total de 12 capítulos, esta serie surcoreana nos dejó con ganas de más, pues cada jueves se publicó un episodio nuevo. Sin embargo, en su final se dio a conocer la promesa de una segunda temporada para el 2021.

Hospital Playlist 2 en el 2021

Esta información de una segunda parte fue confirmada en las redes sociales del K-Drama, misma que vino acompañada de más buenas noticias para la producción musical que te cuenta su historia. Según informó Soompi, la última canción del capítulo 12 “Me to You, You to Me”, es de las más escuchadas en plataformas como Spotify.

Se trata de un sencillo por la banda de los personajes principales “Mido y Falasol”; compuesta por los actores surcoreanos Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung y Jeon Mi Do. Una melodía que sin duda tocó el corazón de quienes vieron la serie de principio a fin y de paso nos recuerda lo sucedido en su último episodio.

Sobre “Me to You, You to Me”

El video musical compartido en el canal de Stone Music Entertainment en YouTube ya superó el millón de reproducciones y todo en meno de dos días. La letra de la canción basada en la versión de la banda de folk “Jatanpung”, nos expresó la amistad y amor mutuo de un grupo de amigos por más de 20 años juntos; un dato que comparte con los protagonistas del K-Drama de Netflix.

Curiosidades de “Hospital Playlist”

Lo que muchos fans no sabían en un principio, fue todos los crossovers entre las 3 famosas series de “Contéstame” por la guionista Lee Woo-jung, quien también estuvo a cargo del guión en “Pasillos de hospital” junto con el creador Lee Myung-han. Además, varios actores de “Contéstame 1994” y “Contéstame 1988” hicieron varios cameos en la historia.

Uno de los artistas que más sobresalió por su desempeño fue el actor Jo Jung Suk, quien es el doctor más popular del hospital Yuljae. Su personaje se llama Ik Joon, quien además experimentó un divorcio y se convirtió en padre soltero al principio del K-Drama. Pero su carisma de inmediato lo posicionó como el favorito de los fans.

K-Drama: “Hospital Playlist” de Netflix anuncia su segunda temporada

Te puede interesar: K-Drama: Elogian a Lee Min Ho por su trabajo en “The King: Eternal Monarch”

Otra serie surcoreana co producida por Netflix con mucha presencia en Latinoamérica, es “The King: Eternal Monarch”. Aquí tenemos la actuación del galán Lee Min Ho (Boys Over Flowers) junto con la protagonista de “Goblin” llamada Kim Go Eun; misma que se acerca cada vez a su final de temporada.

Escucha la lista completa de canciones en "Pasillos de Hospital":

Fotos: Instagram y TVN