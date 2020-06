K-Drama: Fans se despiden de Lee Min Ho en “The King: Eternal Monarch”

El K-Drama de “El Rey: Eterno Monarca” finalizó su historia el viernes 12 de junio con el capítulo 16. Por medio de las redes sociales, los actores coreanos Lee Min Ho (Lee Gon) y Kim Go Eun (Jung Tae Eul) decidieron publicar más fotografías inéditas del detrás de cámaras con el equipo de SBS; y los fans no tardaron en dar a conocer sus comentarios. ¡Gracias por todo TKEM!

The King: Eternal Monarch llega a su final

TKEM demostró revolucionar el mundo de los dramas coreanos, pues su licencia con Netflix permitió que fans de todo el mundo, disfrutarán del K-Drama de principio a final desde cualquier dispositivo. Esto se notó al momento de conocer la opinión del público, quienes siempre fueron una audiencia con interacción en redes sociales. ¿Qué te pareció esta serie?

Lee Min Ho junto con su agencia MYM Entertainment, consiguió vincular al público con todo el proceso creativo y del trabajo realizado en los sets de grabación. Aquí se conoció la relación del actor con la co-protagonista Kim Go Eun, pues la química entre ambos fue notable a simple vista y esto ayudó a darle más emoción a sus personajes. ¿Acaso no hacen una pareja perfecta?

Fans se despiden de Lee Min Ho y TKEM

Advertencia de spoilers adelante. El Instagram del protagonista cuenta con más de 16 millones de seguidores y aquí se pudo apreciar una última publicación junto con el actor y gran amigo Woo Do Hwan (Jo Yeung); siendo uno de los momentos finales en el K-Drama de SBS. Ambos bromean durante su selfie y en lo que duró la transmisión de la serie, nunca dejaron de comunicarse en la sección de comentarios.

La instantánea ya superó los 3 millones 336 mil 869 me gusta y todo en menos de 24 horas. Al deslizar la publicación, te podrás encontrar con unos divertidos gestos de Lee Min Ho (quien está cubierto de sangre en la mejilla OMG!) y Woo Do Hwan (quien parece interpretar más a su contraparte Jo Eun-seob). De igual forma recopilamos algunos de los comentarios por fans y te los damos a conocer a continuación:

“Estimado oppa… siento pena por aquellos que no pueden ver la belleza en TKEM, esta es una obra maestra. TKEM es realmente popular entre los fanáticos internacionales. Estoy muy feliz por tu regreso, y el personaje de LG realmente nos muestra cuánto has ampliado tus potencias…”, comentó una seguidora de Lee Min Ho en la instantánea con Woo Do Hwan.

“‘Es el final del espectáculo’, ‘No te vayas majestad’, ‘Te amo’”

“‘Este drama fue realmente bueno, no me arrepentí de ver esto, tuvo muchos actores talentosos’, ‘Fue un drama hermoso, un gran final. Extrañaré The King: Eternal Monarch #LatinoAmérica #México’, ‘Nos encantó’, ‘El número de seguidores está aumentando… prometo que la mitad de ellos son iraníes’”, fueron otra gran parte de los comentarios en Instagram sobre el K-Drama.

Lee Min Ho por MYM Entertainment

Fotos: MYM Entertainment