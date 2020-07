K-Drama: Descubre dónde se encuentra el elenco de “Dream High” en el 2020

El K-Drama “Dream High”, se transmitió del 3 de enero al 28 de febrero de 2011 y habla de seis estudiantes de la Kirin High School que soñaban con convertirse en ídolos del K-pop. Aparte de su argumento, una de las razones por las cuales la serie recibió varios apoyos de la audiencia, fue debido a la increíble alineación de los actores, presentando a seis estrellas en ascenso.

¿Dónde están los actores originales ahora?

Estos talentos son Kim Soo Hyun (It's Okay to Not Be Okay), Suzy, IU, Taecyeon de la boyband 2PM, Woo Young y T-Ara Eun Jung. Dream High, se convirtió en una de las series más queridas en Corea del Sur. Debido a su popularidad, incluso se lanzó una temporada 2; pero con un nuevo conjunto de personajes y actores.

Kim Soo Hyun como Song Sam Dong

Después del éxito de Dream High, Kim Soo Hyun continuó y dominó el mundo de los K-Drama. Incluso fue elegido como el actor del año de Gallup Corea en 2014. Con tanto éxito, actualmente es el actor coreano mejor pagado para 2020 y es considerado como una estrella de Hallyu. Su trabajo actual es con tvN y Netflix en “It's Okay to Not Be Okay” (Está bien no estar bien).

Suzy como Go Hye Mi

Suzy eventualmente “sueña alto”, ya que su nombre se disparó no solo en Corea sino en todo el mundo. Fue nombrada como la primera celebridad coreana en ganar un premio de cantante novata, premio de novata de K-Drama y de cine.

Sus actuaciones en “Uncontrollably Fond” con Kim Woo Bin y “Vagabond” con Lee Seung Gi, la han llevado a convertirse en una de las principales estrellas de Hallyu. Actualmente, Suzy está filmando el drama “Startup” en el que interpretará el papel de una aspirante a empresaria junto a Nam Joo Hyuk (Weightlifting Fairy Kim Bok-joo).

Taecyeon como Jin-guk / Hyun Shi-hyuk

Taecyeon sigue soñando más alto no solo como actor, sino también como rapero, cantante, compositor y empresario. Habla con fluidez inglés, coreano y japonés. En Japón, él tiene un grupo de seguidores. Debido a la fama en Corea, incluso renunció a su visa de residencia permanente estadounidense.

Y bueno, fue un movimiento sabio, ya que ahora se encuentra entre los “act-dol”, ambos éxitos como cantante-rapero de 2PM y actor. El K-Drama “The Game: Towards Zero” con Lee Yeon-hee, fue su proyecto más reciente que terminó en marzo pasado.

IU como Kim Pil Sook

IU desde muy joven demostró su amor por el mundo del entretenimiento. Su pasión por el canto creció cuando estaba en la secundaria. Aunque su primer álbum no fue realmente exitoso, la hizo humilde y apreció a su personal con ese desafortunado evento y la llevó a tener éxito.

Incluso tenía dudas de su actuación cuando fue elegida para Dream High, pero a medida que avanzaba la serie musical, disfrutó de la experiencia en general. Actualmente está filmando “Dream” con Park Seo Joon (Itaewon Class), que se lanzará el próximo año, 2021.

Ham Eun Jung como Yoon Baek Hee

Debutó como integrante de T-ara en 2009, pero creció como colista Elsie con su mini álbum “I'm Good2. Dream High fue su mayor salto y “era dorada”, lo que le abrió puertas para otros proyectos en los que fue la protagonista, incluidos “Micro Love” y “Missing 2”. También protagonizó el K-Drama “Sweet Temptation”, “Sisters-in-Law” y “Lovely Horribly”.

Jang Woo-young como Jason

Woo Young es otro talento que viene del grupo de K-Pop 2PM, junto a Taecyeon. Debutó como actor y comenzó su carrera en Dream High. Su último K-Drama “The Miracle”, se emitió en 2013. Continuó como intérprete, pero se detuvo cuando se alistó en el ejército en 2018.

Te puede interesar: K-Drama: It's Okay to Not Be Okay y Backstreet Rookie SUBEN su audiencia

Sin embargo, debido a la pandemia, fue dado de alta de su servicio militar en febrero de 2020. Actualmente, todavía está revelando sus próximos proyectos o series, pero aún no se sabe cuáles son sus planes como estrella surcoreana.