K-Drama: Actores coreanos que sufrieron CIBERACOSO por razones ridículas

El ciberacoso es un tema muy delicado que poco a poco se ha ido ganando un mayor castigo para los que lo practican. Esta actividad consiste en hacer uso de las redes sociales para “acosar” a las personas dejando todo tipo de comentarios maliciosos o negativos, algo que ha afectado a muchos actores de K-Drama.

Actores coreanos que sufrieron ciberacoso

Al igual que los famosos del K-Pop “música popular coreana”, los actores y actrices especificamente que han sufrido de ciberacoso, muchas veces han sido víctimas por razones “ridículas” o que sus mismos fans no pueden entender. Pues las celebridades desean mantener una una imagen positiva y esto puede requerir mucha paciencia.

Ellos son conscientes de estas críticas, ya que afectarán sus proyectos futuros o cualquier contrato existente que necesite de una buena reputación. Es por eso que muchas agencias de entretenimiento darían declaraciones para proteger a sus artistas. Ya que el ciberacoso también implica la difamación de información personal, ya sea falsa o verdadera.

Han So Hee

La actriz Han So Hee, se convirtió en una estrella en ascenso en su papel principal en el K-Drama “The World of the Married”. Fue criticada por sus fotos antiguas que mostraban sus tatuajes y a ella fumando. Una de sus amigas explicó que la sociedad cruzó la línea por sus puntos de vista sexistas sobre los tatuajes y el tabaquismo.

Jang Geun Suk

El actor no solo fue criticado una vez, sino muchas veces por su altura real, su vestimenta y aumento de peso. En 2016, cuando llegó al aeropuerto, los medios y los fanáticos se sorprendieron al verlo más gordito e irreconocible por sus imágenes pasadas.

Kang Dong Won

El actor Kang Dong Won comenzó como modelo y fue elogiado por su aspecto atractivo. Pero después de asistir a un comunicado de prensa de su reciente película, recibió reacciones violentas y comentarios maliciosos. Él tiene 39 años, aceptó y respondió con respeto sobre el hecho de que a medida que envejece hay días buenos y malos por delante.

Te puede interesar: Hyun Bin: ¿Con quién tiene mejor química? ¿Son Ye Jin o Ha Ji Won?

Lee Ro Eun

"La madre de la actriz tomó medidas para proteger y defender a su hija"

Ella es la actriz infantil en el personaje de la hija de 2 años de Park Hae Joon y Han So Hee. Fue el centro de atención del K-Drama “The World of the Married”, ya que los internautas comentaron que era demasiado grande para el papel. Su familia expresó sus decepciones y dolores sobre el ciberacoso. Su madre compartió en sus redes sociales que Lee Ro Eun es solo una niña y les suplicó que dejaran de publicar comentarios maliciosos.