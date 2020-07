K-Drama: 5 actrices coreanas que te sacarán suspiros con su belleza

Tener una cara bonita y una voz distintiva hace que una actriz o actor se distinga de los demás. En la industria del entretenimiento coreano y K-Drama, solo puedes nombrar a algunos famosos que recuerdas incluso al cerrar los ojos. Hoy te hablaremos de 5 actrices que conquistaron a sus fans por su talento, belleza, rostro angelical y una sexy voz difícil de olvidar.

Seo Ye Ji “Está bien no estar bien”

Se suponía que su voz era su boleto para convertirse en periodista, pero el universo cambió su destino, pues se convirtió en actriz y ahora protagoniza la exitosa serie de Netflix “It's Okey to Not Be Okay”.

Ella interpreta a Ko Mun Young, una famosa autora de libros infantiles, que usa atuendos extravagantes y tiene una actitud muy exigente. Su personaje se adapta a su voz grave, baja y modulada, pero agradable. Incluso al decirle “Te amo” a Kim Soo Hyun, se roba el corazón de sus fans.

Seo Ji Hye en “Dinner Mate”

Ella hizo que todos admiraran su papel en “Crash Landing On You” como Seo Dan con una personalidad encantadora y fuerte. Su K-Drama recientemente finalizado “Dinner Mate”, también le dio un personaje diferente y elegante como Doo Hee, una productora y directora.

Su papel es de una mujer joven que tiene mala suerte en lo que respecta al amor, hasta que conoce a un apuesto psiquiatra que la ayuda a aliviar su carga a la hora de compartir una cena. La voz plana, controlada, formal y profunda de Seo Ji Hye la hace lucir sumamente atractiva.

Won Jin Ah en “Melting Me Softly”

En solo casi 5 años en la industria del entretenimiento, ya ganó el premio a la Mejor Actriz Nueva por su papel en la película “Rain or Shine”. Su actuación en “Melting Me Softly” con Ji Chang Wook, fue muy apreciada. Ya que ella tiene una voz formal, modulada y eufórica que te hace mirarla sin dejar de escucharla.

Kim Ji Won en “Fight For My Way”

En este K-Drama, ella actuó como Choi Ae Ra, una chica fuerte y atrevida. Con su voz grave, sueña con convertirse en locutora. Ella trabaja duro para lograr su sueño junto con un amigo de la infancia, quien es interpretado por Park Seo Joon. La voz de Kim Ji Won es redonda, profunda y fuerte, aunque para su personaje imita una voz infantil, pero aún clara de escuchar.

Te puede interesar: K-Drama: It's Okay to Not Be Okay y Backstreet Rookie SUBEN su audiencia

Lee Sung Kyung en “Dr. Romantic 2”

Aquí, ella es Cha Eun Jae, una compañera de cirugía cardiotorácica de segundo año, con una relación complicada con Ahn Hyo Seop. Ella tiene una voz fuerte, clara y ronca que exige control. Es buena con su personaje y luce una indudable belleza con el color de sus ojos, al igual que un rostro angelical.