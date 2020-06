K-Drama: 3 famosos actores que triunfaron tras regresar de su servicio militar

Los K-Drama o series de Corea del Sur, han aumentado su popularidad con el paso de los años e incluso han superado la barrera del idioma gracias a distribuciones internacionales como Viki y Netflix. Pero todo esto tuvo un mayor impacto, gracias al regreso de 3 actores surcoreanos como protagonistas.

El servicio militar es obligatorio en Corea del Sur y esto incluye a las propias estrellas de K-Drama. En esta ocasión te hablamos de Lee Min Ho, Kim Soo Hyun y Ji Chang Wook; 3 famosos que acaban de terminar sus deberes con su país y han impulsado su industria del entretenimiento con sus nuevos protagónicos.

Lee Min Ho

El galán y “Rey de la Química” Lee Min Ho, sorprendió a sus fans interpretando a Lee Gon junto con la talentosa Kim Go Eun en “The King: Eternal Monarch”. Al ser una producción de SBS y Netflix, su popularidad creció en el extranjero; pero el mismo actor ayudó a impulsar su éxito.

Su fama se debe a que protagonizó el K-Drama del 2009 “Boys Over Flowers” y la producción sigue siendo considerada un “hallyu” (ola coreana de popularidad en el extranjero). Tenerlo de vuelta en la actuación, le permitió empezar una nueva etapa de su carrera. ¿Cuál será el nuevo personaje de Lee Min Ho?

Kim So Hyun

Otro de los actores muy queridos por sus fans es Kim So Hyun, quien recibió mucha atención en el K-Drama del 2011 “Dream High”, también triunfó con “The Producers” del 2015 pero no tuvo el mismo éxito en su película del 2017 “Real”. Después de este fracaso en taquilla, empezó su servicio militar y recién lo finalizó para estar de regreso en la televisión.

Este actor tuvo la misma suerte de participar con TvN y Netflix en un dorama titulado “It’s Okey to Not Be Okey” y a 27 junio del 2020 continúa en emisión; con nuevos episodios todos los sábados y domingos. Su compañera de protagónico es Seo Ye-ji y juntos interpretan a una comedia romántica.

Ji Chang Wook

El carismático Ji Chang Wook, continúa apostando por comedias románticas en lugar de sus famosos protagónicos de acción como “Healer” del 2014 y “The K2” del 2016. Ahora, tras ser dado de baja del ejército, sorprendió a sus fans con un regreso a la pantalla chica en “Backstreet Rookies”; misma que se estrenó desde el 19 de junio en SBS.

Este K-Drama no logró superar a “The King: Eternal Monarch” en audiencia y tampoco está disponible en Netflix. La serie está basada de un Webtoon con temática de adultos y recibido muchas críticas por sus presuntas escenas y líneas sexualmente explícitas. Aún así, se le desea un buen regreso a Ji Chang Wook y que esta serie sea mejor que “Melting Me Softly” del 2019.