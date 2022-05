Justin y Hailey Bieber posan apasionadamente en poca ropa en playas mexicanas

Justin Bieber desde hace unos días está de visita en México, para cumplir con las fechas de su �������������� ��������, sin embargo, no está solo, el ídolo pop ha estado acompañado de su esposa, la guapa Hailey Bieber y muchas fotos lo demuestran lo bien que se la pasan.

Tal parece que luego de presentarse con éxito en la Ciudad de México y enloquecer a miles de beliebers, la pareja viajó a Cabo San Lucas para relajarse y disfrutar de las espectaculares playas de México.

Es por eso que recientemente Justin y Hailey Bieber fueron captados en un muy romántico momento abrazados a mitad del mar mientras paseaban en el lujoso yate Discovery.

Justin y Hailey Bieber en Los Cabos

Resulta que las fotos obtenidas por paparazzi confirman que la pareja atraviesa por un momento de estabilidad tras enfrentar una crisis al inicio de su matrimonio.

El propio Justin Bieber reconoció hace unas días que después de su boda vivieron momentos complicados por sus falsas expectativas del matrimonio. El canadiense Justin Bieber declaró públicamente que se equivocó por completo al pensar que su boda con Hailey, con quien se casó en un registro civil de Nueva York en septiembre de 2018, pondría fin a su tormento personal y le ayudaría a conducir su vida por un mejor camino.

"Al final todo es parte de un camino. Recuerdo que cuando me casé... Tuve una crisis emocional porque pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo.”

Esas fueron las palabras del famoso cantante, quien agregó: “Lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita", reconoció el artista de 28 años en conversación con la emisora Apple Music.

La espiritualidad del cantante

Justin y Hailey Bieber en playas mexicanas

Sobre su fe y su espiritualidad, Justin señaló que siempre le ha ayudado a la hora de no ser demasiado duro consigo mismo y a entender que los cambios no pueden simplemente forzarse: "Te das cuenta de que quizás no eres esa versión perfecta de ti mismo que a veces te atribuyes”:

“Te das cuenta de que no es necesariamente así, porque uno también es el resultado del trauma y de las circunstancias de la vida. Y obviamente eso me ha llevado a ser muy abierto en mi relación con Jesús y sobre la evolución de mi fe. Siento que me ha ayudado a no ser tan duro conmigo mismo, a aceptarme y a perdonarme, y a entender que tengo que ir mejorando día a día", apuntó.

Cabe destacar que Justin Bieber aplicó esta nueva filosofía en su última presentación en la CDMX, donde ofreció un concierto emotivo que dejó en evidencia que ha madurado y quedó en el pasado el niño problema que ocupaba titulares por sus peleas, sus escandalosas fiestas y actos ilegales.

