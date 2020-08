Justin Townes Earle, hijo de Steve Earle, muere a los 38 años

Justin Townes Earle, quien era hijo del cantante Steve Earle, murió este domingo a los 38 años, confirmaron familiares del también cantautor a través de redes sociales.

"Es con tremenda tristeza que les informamos del fallecimiento de nuestro hijo, esposo, padre y amigo Justin", confirmó la familia de Earle en un comunicado en Instagram y Facebook. "Muchos de ustedes han confiado en su música y letras a lo largo de los años y esperamos que su música continúe guiándolos en sus viajes. Lo extrañaremos mucho, Justin ��", dijo la familia.

La declaración concluyó con una letra de la canción de Earle de 2014 "Looking for a Place to Land" de su disco Absent Fathers: "He cruzado océanos / Luché contra la lluvia helada y la arena que sopla / He cruzado líneas y carreteras y ríos maravillosos / Simplemente buscando un lugar para aterrizar ". La causa de la muerte de Earle no se dio a conocer en el comunicado.

Earle y su esposa Jenn Marie tuvieron una hija, Etta St. James, nacida en julio de 2017.

Townes Earle y sus problemas con las drogas

Earle nació en Nashville y tocó en las bandas locales Distributors and the Swindlers, lanzó su primer EP, titulado Yuma, en 2007 y tuvo varios álbumes, incluidos Kids in the Street y The Saint Of Lost Causes de mayo de 2019. El cantante habló anteriormente sobre su batalla con las drogas y el alcohol.

Earle sobrevivió a cinco sobredosis de heroína cuando tenía 21 años, según el Charleston City Paper. También fue despedido de la banda de su padre, The Duke, debido a su abuso de drogas.

It appears that Justin Townes Earle has died. I hope it's a hoax but fear it is not. What a loss. — Stephen King (@StephenKing) August 24, 2020

"En ese momento, había sido un adicto durante una buena parte de mi vida. Es una de esas cosas que uno llega a esperar cuando tiene ese estilo de vida. Te despiden. Pierdes cosas. Vas a la cárcel. Simplemente te acostumbras. Sucede, incluso si es mi familia ", le dijo al medio en 2010." Cuando estoy bebiendo y consumiendo drogas, creo que todas mis acciones son perfectamente normales y están bien, y de alguna manera Me despierto en la cárcel ".

En 2017, en el podcast Walking the Floor de Chris Shiflett, Earle habló sobre crear música estando sobrio. "Me quité toda mi locura como músico de cafetería y roadie", dijo.