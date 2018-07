Justin Timberlake y Jessica Biel deslumbran en el campeonato de Wimbledon

Justin Timberlake y Jessica Biel estuvieron en el All England Lawn Tennis Club animando a Serena Williams en el torneo de Wimbledon en una jornada muy generosa.

El date night de la pareja involucró apoyar a su compatriota, Serena Williams, en la cancha de juego y concluyó con una cena en Londres.

Con un estilo súper brit, la actriz combinó a la perfección un trench coat sobre un vestido floreado y white sneakers (a juego con su esposo). Sin embargo, esta no fue la única prueba que Biel puso ante nuestros ojos.

Su viaje a la capital inglesa involucró otro outfit ideal para una salida de noche; crop top en tweed, jeans, blazer blanco y botines crema. Jessica conoce el arte del buen vestir. Cada alfombra roja, la actriz no duda en lucir lo mejor de sí. Pero esta vez, Biel tenía un as bajo la manga: un make-up look al natural.

A pesar de que la prensa y varios fans esperaban la aparición de un miembro de la realeza en Wimbledon, sin embargo, nadie supera la aparición de Justin Timberlake y Jessica Biel.

Aunque ningún royal hizo un espacio en su agenda para asistir al torneo de tenis, Hollywood no brilló por su ausencia.

Sin duda alguna es una parada obligatoria para aquellos artistas del espectáculo que están disfrutando de Europa y/o la isla británica como Drake, Olivia Munn y casi todo el cast de Downton Abbey, Beyoncé y Jay-Z que deslumbraron el año pasado, esta vez no fue la excepción.