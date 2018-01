Justin Timberlake trabaja fuerte para el medio tiempo del Supe Bowl LII en medio de polémica

Justin Timberlake trabaja fuerte para el medio tiempo del Supe Bowl LII

La marca refresquera, Pepsi, lanzó un vídeo de los ensayos de la próxima estrella encargada de amenizar el medio tiempo del Super Bowl, Justin Timberlake, el cual se presentará el 4 de febrero.



En el clip el cantante luce entusiasmado y animoso por el show que presentará en el partido más famoso de todos los tiempos y que este 2018 sería LII edición. Ahora falta esperar el espectáculo del talentoso Justin.

Por otra parte, el intérprete se encuentra en polémica, pues recibió un ataque por parte de Dylan Farrow, hija de Woody Allen, en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó cuando Justin hizo una inocente pregunta en la red social en torno al famoso dicho inglés 'quieres quedarte con la tarta pero también quieres comértela'.

'¿Qué otra cosa se supone que debo hacer con la tarta si no es comérmela?', se preguntaba el ex integrante de 'N Sync'. En ese momento Dylan lo puso en evidencia por llevar un pin del movimiento Times Up y no haberse disculpado por protagonizar 'Wonder Wheel', la última producción de su padre, al que denunció por abusar de ella cuando apenas tenía 7 años.

'Ese dicho significa, por ejemplo, que no puedes apoyar el movimiento #TimesUp y al mismo tiempo alabar a depredadores sexuales', escribía.