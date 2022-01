Justin Timberlake sorprende con un nuevo proyecto, ¿regresa a la música?

Justin Timberlake se reunió con el rapero Timbaland en el estudio, según un video que publicó este último en Instagram, para escuchar posibles ritmos. Además, como descripción escribió “próximamente”, junto con emojis de ojos y fuegos artificiales.

A pesar de la publicación de Timbaland, no está claro si los artistas probaban ritmos para el próximo sexto álbum de estudio de Timberlake o si en realidad está relacionado con la nueva empresa comercial del productor, Beatclub.

La reunión de Timberlake y el rapero Timbaland en el estudio dejó a los fanáticos enloquecidos con lo que podría significar el regreso del artista.

“Me emociona colaborar con gente que ni siquiera conocía. Incluso las cosas en las que estamos trabajando en este momento con mi disco, es todo Beatclub. Es Tim trayendo a personas que ha encontrado a través de su plataforma y me las trae”, dijo en septiembre a The Associated Press.

Video emociona a fans de Justin

Video emociona a fans de Justin

El video dura solo 25 segundos, pero fue suficiente para ilusionar a los fanáticos. Y es que al parecer los artistas planearon hace rato esta reunión.

En agosto de 2020, Timbaland bromeó en una publicación de Instagram en la cual se veía al dúo en una foto mientras actuaban juntos en el escenario en un concierto de Timberlake. “FUTURE SEX LOVESOUNDS pt 2”, escribió el rapero.

La relación entre ambos artistas se remonta al álbum debut de Timberlake en 2002, Justified. Timbaland también trabajaría en los siguientes cuatro álbumes del artista, incluido FutureSex/ LoveSounds (2006), por el cual se llevaron dos Grammy.

¿Cómo se llama el grupo en el que estaba Justin Timberlake?

El famoso Justin Timberlake estaba en una banda llamada NSYNC, junto a Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass, JC Chasez. Tras anunciar que la banda se separaría temporalmente, Timberlake.

Comenzó una carrera como solista con la publicación de Justified (2002), que incluyó los temas "Cry Me a River" y "Rock Your Body", que alcanzaron un puesto entre los cinco primeros del Billboard Hot 100.

En su juventud también causó polémica por haber entablado una relación con Britney Spears y su rompimiento fue un gran escándalo en Hollywood.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.