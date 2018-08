Justin Timberlake revela la portada de su primer libro

El cantante Justin Timberlake ha sorprendido a todos sus fans al compartir la portada de su libro, esta noticia ha impactado a todas sus fieles admiradores que han apoyado la carrera del intérprete.

A través de su cuenta social de Instagram reveló la gran noticia de lanzar su libro.

Chicos, tengo algunas noticias. He estado trabajando en esto desde hace un tiempo y estoy feliz de finalmente darles un primer vistazo a mi primer libro, #Hindsight’. Comentó el cantante.

El título del libro es Hindsight and All the Things I Can't See in Front of Me (retrospectiva y todas las cosas que no puedo ver en frente de mí, traducido al español).

El cantante, de 37 años, en su nuevo libro mostrará imágenes personales y anécdotas de su trayectoria en el mundo de la música.

Justin Timberlake en los inicios de su carrera estuvo en la agrupación NSYNC logrando ser la sensación del momento durante la década de los 90’s, conquistando a todas las chicas que disfrutan de las canciones, sin embargo tiempo después el grupo se desintegro. Pese a nuevos proyectos que tenía en mente el cantante, Timberlake se lanzó como solita, tal recibimiento fue aceptado por el público, y así continuo cosechando grandes éxitos en su trayectoria como solista.

Tiempo después Justin Timberlake incursionó en la actuación, logrando participar en diversas películas como: ‘Amigos con beneficio’, ‘El precio del mañana’, ‘La red social’, ‘Malas enseñanzas’ entre otras películas.

Recientemente el cantante y actor Justin Timberlake está nominado en los Teen Choice Award en la categoría ‘Mejor Sencillo de un Artista Masculino’ y ‘Mejor Personalidad de Instagram’.

A sus 37 años ha logrado el éxito con su música y en la actuación, logrando ser una estrella reconocida por su trabajo, ahora el cantante esta emocionado con el lanzamiento de su nuevo libro.