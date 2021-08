Justin Timberlake lamenta la muerte de su corista de años Nicole Hurst.

La corista de años del cantante Justin Timberlake, Nicole Hurst, falleció. Ella tenía 39 años. El viernes, Timberlake compartió varias fotos y videos de Hurst en Instagram, para llorar a la mujer a la que frecuentemente se refería como su "hermana".

En las dispositivas se incluyeron videos de Timberlake y Hurst de gira con los Tennessee Kids, incluido un clip de celebración entre bastidores de Hurst con una serenata de "Feliz cumpleaños".

La Verdad Noticias informa que, una selfie que la pareja tomó también estuvo en el carrusel de recuerdos en el Instagram de Justin Timberlake, al igual que los clips capturados en momentos en los que los dos se llamaban "hermano" y "hermana".

¿Qué dijo Justin Timberlake sobre la muerte de su corista?

"Mi corazón está tan apesadumbrado. Perdimos un alma hermosa esta semana", comenzó el ex miembro de la banda NSYNC en un sentido homenaje. "Nicole iluminó cada habitación en la que entraba. Dentro y fuera del escenario era una fuente constante de alegría y positividad".

El ganador del Grammy, de 40 años, continuó: "Algunas cosas se sienten tan injustas y nunca entenderemos por qué suceden. Lo que sí sé es que tuvimos la suerte de reírnos con ella, viajar con ella y experimentar su contagiosa sonrisa y amor. por una vida llena de música ".

"Nicole, no es suficiente decir que te voy a extrañar mucho. Gracias por tu luz. Haré todo lo posible para llevar eso conmigo. Te amo, mi hermana. Por siempre familia y por siempre un TN Kid", finalizó Timberlake.

Se desconoce la causa de la muerte de Hurst

La vocalista de fondo de Timberlake, que también ha cantado con Kelly Clarkson, habló previamente sobre que le diagnosticaron cáncer de mama. En agosto de 2019, reveló que regresó después de la remisión y se extendió a su cerebro.

"Me diagnosticaron cáncer de mama triple positivo en etapa 2", dijo a ABC 13 Houston en 2015, y reveló que había sido diagnosticada en julio de 2013 antes de la gira Legends of the Summer Stadium Tour con Timberlake y JAY-Z .

Abriéndose a la salida, Nicole Hurst dijo: "Tuve cuatro meses de quimioterapia seguidos de mi cirugía, la cual me sometí a una mastectomía. Incluso mientras recibía quimioterapia, mi tumor duplicó su tamaño".

El cáncer de la corista de Justin Timberlake escaló a la etapa 3, pero para 2015, dijo que estaba en remisión.

