Justin Timberlake ha vendido todo su catálogo musical por 100 MDD

Justin Timberlake es otro de los cantantes que ha vendido todo su catálogo musical. El ex integrante de NSYNC ha vendido por 100 millones de dólares todos los derechos de sus canciones y discos al fondo de inversión Hipgnosis, una vez expire el contrato de distribución que el intérprete mantiene con Universal Music, cuya vigencia se prolongará hasta el año 2025.

De acuerdo con la revista Variety, el autor y coautor de canciones tan representativas del pop de los últimos 20 años como “Cry Me A River”, “Sexyback’, ‘Rock your Body” y “Can’t Stop the Feeling” se beneficiará así de una tendencia cada vez más extendida en la industria estadounidense.

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, Bruce Springsteen es uno de los artistas quien recientemente vendió su catálogo de canciones por 500 millones de dólares, mientras que Bob Dylan, cuya principal fuente de ingresos en los últimos años procedía también de sus actuaciones en directo, hizo lo propio en una transacción cifrada entre los $300 y $400 millones de dólares.

¿Por qué Justin Timberlake y otros artistas han vendido su catálogo musical?

Según el medio La Vanguardia, debido a la pandemia, muchos artistas han tenido que cancelar giras y conciertos y eso ha afectado directamente a sus ingresos. Otros se encuentran al final de su carrera y planean retirarse. La venta de los catálogos musicales, es decir, de los derechos de autor y reproducción de sus obras, les permite asegurarse unas ganancias a largo plazo.

Cada vez que una canción suena por la radio, en un podcast o se utiliza en un programa de televisión, una serie o una película, su autor o autora recibe una cantidad de dinero en concepto de derechos de reproducción. Esta retribución también se conoce como royalties. Al vender un catálogo, el artista deja de recibir ese beneficio económico, y el nuevo dueño es quien comienza a cobrar por ello.

En el caso de los artistas de Estados Unidos, algunos también venden su música para obtener ventajas fiscales. Durante la última campaña electoral, el actual presidente, Joe Biden, anunció una subida de los impuestos en el ámbito artístico, por lo que muchos como el cantante y actor Justin Timberlake se han apresurado a vender su catálogo antes de que la nueva normativa entre en vigor.

¿Cuántos discos tiene Justin Timberlake?

Como solista, el estadounidense de 41 años de edad lanzó cinco discos, el último de ellos fue “Man of the Woods” del 2018. Mientras que como parte de la boyband Justin Timberlake, el cantante y actor estrenó 3 álbumes de estudio.

Por ahora, Justin Timberlake no ha dado detalles de que esté trabajando en nueva música, ya que está más enfocado en su carrera actoral.

