Justin Timberlake escribió canción dedicada a su ex Britney Spears

Justin Timberlake escribió canción dedicada a Britney Spears

Aunque todo mundo ya lo sospechaba, recientemente se confirmó que el tema ‘Cry Me a River’ fue inspirado y escrito pensando en Britney Spears, cantante que junto a Justin Timberlake eran la pareja de moda en la década de los 90’s.

Esta revelación la dio a conocer el mismo Justin en su libro autobiográfico: “Hindsight: And All the Things I Can’t See in Front of Me”. Ahí mismo confesó lo dolorosa que resultó su separación de la "princesa del pop" con quien mantuvo una relación de casi tres años.

A palabras de Timberlake, el intérprete sentía tantas cosas después de la ruptura que tan solo en dos horas escribió el tema, y aunque nunca dijo que la historia hablaba de Britney, muchos de sus seguidores ya lo intuían después de la supuesta infidelidad por parte de ella y que supone fue el motivo de su rompimiento.

“Traduje mis sentimientos a una forma en que las personas pudieran escuchar y con suerte relacionarme con ellos. La gente me escuchó y lo entendió porque todos hemos estado allí”, dice el tema.

CRY ME A RIVER (SUBTITULADA)

Después de estas declaraciones, será inevitable que la prensa comience a perseguir a Britney Spears para saber que opina al respecto y conocer su parte de la historia.

