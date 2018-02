Justin Timberlake en el show del medio tiempo del Super Bowl 2018

Por tercera vez Justin Timberlake actuó en el Super Bowl, siendo una marca en la historia de la final de NFL, pero fue el primer show en el que apareció en solitario.

Justin Timberlake por tercera vez en el Super Bowl

Hace un unos días el cantante estadounidense hizo el anuncio oficial en su cuenta de Twitter por medio de un video, en el que junto a Jimmy Fallon confirma su regreso al show del juego grande de los emparrillados.

Timberlake se ha convertido así en el artista que más veces ha intervenido en el descanso de la Super Bowl. Además de actuar en 2004 cuando destapó un pecho de Jackson, también lo hizo en 2001 junto a N’Sync, el grupo con el que se hizo famoso.

Tras días de ensayos, el músico salió ante los más de 60.000 asistentes del US Bank Stadium de Minneapolis, Estados Unidos.

Al medio tiempo del juego entre los Philadelphia Eagles y los New England Patriots, Justin Timberlake salió al escenario para cantar "Rock Your Body", uno de sus temas más populares.

En algo menos de diez minutos, el cantante estadounidense puso todos sus hits en el asador para asegurar una actuación gran actuación como lo había prometido.Sin embargo, Timberlake mostró al público en más de una ocasión los problemas que tenía para mantener el tono.

Como es usual, Timberlake estuvo acompañado de varios bailarines. Él, por su parte, fue vestido con una casaca de cuero negro y una pañoleta roja al cuello.

Timberlake se aventuró a caminar por el terreno de juego rodeado de una interminable banda para terminar sentado frente a un piano.

La sorpresa de la noche fue un holograma del fallecido cantante Prince

Pese a que la familia de Prince negó las noticias de que el holograma del fallecido cantante aparecería durante el espectáculo de medio tiempo lo hizo. Calmado, con aparente poco más que su voz y el piano, Timberlake comenzó a entonar mientras que una enorme tela blanca caía a su espalda. En ella, un holograma inmenso del rey del pop.

El holograma causó tanto impacto que, minutos después de aparecer, se convirtió en uno de los temas más comentados de todo el mundo en la red social Twitter

Justin Timberlake hiló canción tras canción para terminar su tercera participación con un baño de masas mientras sonaba “I got this feeling” mientras que las pulseras que habían repartido a los asistentes al encuentro iluminaron el US Bank Stadium de Minneapolis.

Timberlake se convirtió en la segunda mayor tendencia en Twitter en México.