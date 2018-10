Justin Timberlake confiesa que sufre hematomas severos

Justin Timberlake lamentablemente ha anunciado que suspenderá uno de los conciertos que tenía programado en Nueva York, debido a que ha sufrido una severa lesión en las cuerdas vocales que lo conllevan a tener que reposar para su pronta recuperación.

El cantante ha enviado un comunicado de disculpas en su cuenta de Twitter, en donde tiene 65 millones de seguidores:

"Hola chicos, siento mucho tener que posponer el concierto de esta noche en el Madison Square Garden por orden de mis médicos. Mis cuerdas vocales han sufrido hematomas severos y necesitan recuperarse. Os lo compensaré con un nuevo espectáculo el día de mi cumpleaños, el 31 de enero. De nuevo, siento mucho lo ocurrido, estoy deseando veros”

El concierto cancelado era previsto realizarse en el Madison Square Garden, en las redes sociales del cantante sus fans han mostrado su preocupación y muestras de cariño, como también su comprensión ante el suceso, por ejemplo una de sus fanáticas tuiteras le ha comentado:

"Por favor, tómate todo el tiempo que necesites para curarte. La salud y el bienestar son lo más importante del mundo. Cuídate mucho, ¡te queremos!"

Los otros proyectos de Justin Timberlake

El cantante tiene agendado para el 30 de octubre la presentación de su libro autobiográfico “, Hindsight & All the Things I Can't See in Front of Me”, en el que hace un extenso repaso a sus 20 años de exitosa trayectoria musical y en el que también rinde tributo a su esposa Jessica Biel y al pequeño Silas, su hijo.

Mira aquí uno de los grandes éxito musicales de Justin Timberlake