Justin Timberlake celebra halloween con disfraz de N'SYNC

Justin Timberlake celebra halloween con disfraz de NSYNC

Como es bien sabido Justin Timberlake se hizo popular gracias a la boy band N'SYNC, con quienes cantaba a sus inicios, y de donde podemos recordar canciones como “Bye bye bye”, “It's gonna be me” o “I Want you back”. Y es que, sin duda, la banda fue una de las más exitosas de los 90’s y principios de los dos mil.

En ese sentido, Justin Timberlake siempre ha recordado a su querido NSYNC con mucho cariño, e incluso se han reencontrado en varias ocasiones para momentos muy especiales, como cantar en los grammys, o bien, en el programa de Ellen Degeneres. Pero, a pesar de que recuerda esa época con mucho cariño, el cantante y productor no necesita del todo volver a ello, pues sabemos que actualmente es uno de los cantantes más populares del mundo.

Justin Timberlake está en víspera de Halloween al igual que todos los demás, y es que el Halloween es la festividad perfecta para disfrazarse, ya sea de algo terrorífico, de algo chistoso, o simplemente, de lo primero que encontramos en el closet. Pero este no es el caso de Justin Timberlake, ya que, al parecer, se tomó muy enserio su disfraz.

Este año Timberlake decidió hacer un disfraz conjunto con su esposa, pues su pareja fue nada más y nada menos que “Justin Timberlake de N’SYNC”, mientras que el verdadero Justin Timberlake se disfrazó de un micrófono, con el que obviamente su esposa cantaría.

Pero eso no es todo, sino que unos amigos del cantante complementarían el disfraz, al vestirse del resto de los integrantes de N’SYNC.

“Esto es lo que pasa cuando tu esposa admite en TV que no se sabe ninguna canción de NSYNC”, confesó Justin Timberlake a través de Instagram, donde mostró fotos de los disfraces, que, por cierto, generaron más de 200 mil likes, a tan solo unos minutos de haber compartido la publicación.

