Justin Timberlake celebra el aniversario de The Social Network con este recuerdo

The Social Network se estrenó en los cines hace 10 años (aniversario que se cumple este primero de octubre) y brindó a los espectadores una mirada más profunda a la inspiración, el desarrollo y el rápido crecimiento de Facebook.

Entre el elenco repleto de estrellas se encontraba el cantautor, Justin Timberlake, quien recurrió a Instagram para recordar a sus fanáticos su papel icónico como el sombrío empresario, Sean Parker, cofundador de Napster, uno de los primeros Spotify para los Gen-Zers y primer presidente de Facebook.

La leyenda decía: "Hoy hace 10 años salió The Social Network. Mucho ha cambiado en una década. Eso es quedarse corto ... pero lo dejaré así".

Ahora se sabe que fue idea del emprendedor nombrar el sitio web "Facebook" en lugar de su título original "The Facebook", que fue creado por Mark Zuckerberg (interpretado por Jesse Eisenberg).

Justin Timberlake triunfa en mundo de la actuación

Desde su trabajo en The Social Network, el músico ha protagonizado muchas películas, incluidas Bad Teacher, Friends with Benefits y el thriller de ciencia ficción, In Time, e incluso ha prestado su voz a un personaje de la adorable película animada, Trolls World Tour.

El cantante de 39 años también protagoniza la película Palmer, dirigida por Fisher Stevens, junto a Alisha Wainwright y la estrella nominada al Oscar, June Squibb.

Justin Timberlake protagoniza "Amigos con Beneficios" junto a Mila Kunis en 2011

Según Deadline, la película se centra en un ex convicto (Justin Timberlake) que regresó a casa en busca de una nueva estrella, pero "enfrenta no solo los conflictos persistentes de su pasado, sino también un desafío mucho más sorprendente cuando se encuentra de repente a cargo de un niño único que ha sido abandonado por su descarriada madre".

Palmer fue adquirida recientemente por Apple junto con otras películas muy esperadas, como Emancipation de Will Smith y Antoine Fuqua, Greyhound de Tom Hanks y Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.

¿Qué te pareció la actuación de Justin Timberlake en "The Social Network"?, ¿Verás nuevamente la película para celebrar el aniversario? Dinos en los comentarios.