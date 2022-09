Justin Quiles lanza su nuevo sencillo "Fuego Forestal"

El galardonado cantautor puertorriqueño, Justin Quiles, lanza su nuevo y ardiente sencillo “Fuego Forestal”, junto con su video musical oficial. Conocido por ser un letrista y compositor magistral, esta nueva canción presenta un ritmo y letras cautivadoras y provocativas. El video musical que lo acompaña es visualmente dinámico y da vida a la hipnótica melodía de Quiles. “Fuego Forestal” está disponible ya en todas las plataformas digitales.

"Fuego Forestal" asegura ser el próximo éxito de Justin Quiles tras el lanzamiento de "AEIOU" junto a Robin Schulz. Quiles destaca su inconfundible maestría lírica mientras canta sobre una mujer que tiene muchas facetas. Conocido por ser un creador de éxitos, Justin Quiles fusiona un ritmo contagioso con letras divertidas, creando una vez más, otro éxito que tiene todo lo que un tema de Reggaeton debería tener.

El vídeo musical, dirigido por Jorge No & Yungakita, es una perfecta representación visual de "Fuego Forestal". Ambientada en un opulento palacio de Madrid, la historia sigue a una bailarina de flamenco que se sale de las expectativas que la sociedad tiene de ella. Esta "chica buena que se ha vuelto mala" llega a su punto limite y se une a Justin Quiles en una de las torres de Madrid, lo que da lugar a una noche de baile y fiesta.

Justin Quiles acaba de culminar su gira europea, en la que paso las últimas semanas presentándose por España, Italia y Holanda. También se presentará en Buenos Aires, Argentina en el Estadio Luna Park el 1 de septiembre. Después de alcanzar varios hitos en su carrera en los últimos meses, Justin Quiles está entrando en una nueva etapa emocionante en su carrera, con su próximo álbum de estudio que se espera en los próximos meses bajo Warner Music Latina.

¿Quién es Justin Quiles?

Justin Rafael Quiles Rivera, mejor conocido como Justin Quiles, nacido en Bridgeport, Connecticut y criado en Puerto Rico. El inmensamente talentoso y creador de tendencias se ha establecido a sí mismo como una de las fuerzas latinas más influyentes en la música y buscado por compañeros para colaborar. Las habilidades de composición de Quiles son incomparables en el género, habiendo escrito muchos de los éxitos para los nombres más grandes en la industria. A su corta edad, ha escrito y colaborado con muchos de los actos más activos e importantes del género como Karol G, Daddy Yankee, Maluma, J Balvin, Anitta, Natti Natasha, Wisin & Yandel, Farruko, entre otros.

Como dicho multitalentoso escritor, compositor y productor que es, Justin Quiles ha alcanzado ya muchas metas en su carrera profesional que muchos sueñan con lograr. Ha sido nominado a tres Latin GRAMMY® Awards incluyendo su nominación en 2018 por “Downtown” con J Balvin y Anitta, así mismo como dos nominaciones en 2020 al Latin Grammy® Awards por “Mejor Canción de Reggaeton” por “Porfa” junto a Feid y “Mejor Canción Urbana” por “ROJO” al lado de J Balvin.

Justin Quiles continúa probando una y otra vez que es uno de los artistas más ilustrados y versátiles en la industria musical. Solamente este año ha recibido un sin fin de elogios y nominaciones, incluyendo varias nominaciones a los 34th annual Premio Lo Nuestro Awards. Nominaciones que incluyen “Urban - Song of the Year” por su his hit “Loco” con Zion & Lennox y Chimbala, “Urban - Collaboration of the Year” por “Dime Donde” junto a Cazzu, “Urban - Album of the Year” por su álbum “La Última Promesa,” y una nominación por “Urban - Male Artist of the Year.” También fue nominado a tres Premios Juventud por ‘Artista Masculino - On The Rise,’ ‘Track Viral Del Año’ por “Envolver (Remix)” con Anitta y “Medallo” con Blessd y Lenny Tavárez.

Durante los últimos dos años, Justin Quiles ha viajado el mundo presentándose en muchos de los venues más prestigiosos. Fue acto principal del Baja Beach Fest por dos fines de semana consecutivos en Rosarito, México justo antes de empezar su gira por Europa la cual ya esta completamente agotada. El tour de siete ciudades tiene paradas en Inglaterra, Granada, Islas Canarias, Benidorm, Barcelona, Bilbao y Madrid. Además se presentó en el The Late Late Show with James Corden cantando su éxito “La Botella”, siendo un rompe barreras para otros artistas latinos.

Este año ha probado ser uno lleno de acción para Quiles, siendo que ha lanzado sencillos de su próximo álbum de estudio como “Gucci Fendi” en compañía de Eladio Carrion y “AEIOU”. Esta primavera a toureado por todo E.U., entreteniendo a miles de fans en ciudades como New York, Washington DC, Philadelphia, Boston y Las Vegas. En mayo, concluyó su tour por Norteamérica en Puerto Rico, con un electrizante show en el Coca-ColaMusic Hall, con apariciones especiales de Anitta, Miky Woodz y Chimbala. Actualmente está dominando Europa, donde ha tocado ya en múltiples ciudades por España. La superestrella de Puerto Rico también se considera un icono de la moda, conocido por tomar riesgos y un distintivo estilo avant-garde.

Durante el curso de su carrera, Justin Quiles ha roto demasiados récords, acumulando más de 8.5 mil millones de streams combinadas a día de hoy. Sus incomparables habilidades de composición lo han llevado a nuevas alturas. Su tercer álbum de estudio ‘La Última Promesa’ alcanzó el #1 en diferentes listas, incluyendo el #1 en la lista de “Top Albums” de Apple Music, #1 BTS Video en las listas de “Top Videos” de Apple Music, #3Top Album Debuts en E.U. en Spotify y #1 en iTunes. El álbum ya generó más de 1 millón de reproducciones en su primer día de lanzamiento, solo en Apple Music, y más de 980 millones de reproducciones combinando el resto de las plataformas digitales. Justin Quiles está actualmente trabajando en su próximo álbum de estudio que será lanzado a finales de este año.

