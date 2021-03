Justin Bieber ya no usa teléfono celular: Mira por qué tomó esta decisión

Justin Bieber ha abandonado su teléfono celular mientras impone estrictos "límites" a su vida profesional.

El cantante de 27 años ahora solo se comunica con su equipo a través del iPad para limitar el número de personas que pueden ponerse en contacto con él, y se asegura de dejar de trabajar a las 6 de la tarde para pasar las tardes con su esposa, Hailey.

"Definitivamente aprendí a tener límites, y simplemente no siento que le deba nada a nadie", le dijo a Billboard.

“Eso me ha ayudado a poder simplemente decir que no y ser firme y saber que mi corazón (quiere) ayudar a la gente, pero no puedo hacer todo. A veces quiero, pero simplemente no es sostenible", declaró el cantante de "Sorry".

Justin Bieber tomó medidas para mejorar su vida personal

El creador de éxitos como "Yummy" ha realizado otros cambios en su vida, incluida la asistencia regular a terapia y la reconexión con su fe.

“Simplemente cambié mis prioridades para no (convertirme) en otra estadística de músicos jóvenes que terminaron, como, sin lograrlo”, explica Justin.

Justin Bieber ahora quiere usar su fama y su música para "inspirar" a otras personas, y agrega: "Hubo un tiempo en el que realmente tenía mi identidad envuelta en mi carrera, pero realmente tengo un desbordamiento de sentimientos de que mi propósito es usar mi música para inspirar", confesó.

Bieber ha mejorado su vida personal y profesional después de alejarse lo mayor posible del exceso de trabajo/foto: Quien

“Solo quiero ser alguien que pueda decir: 'Mira, hice algunas cosas de las que no estoy muy orgulloso, pero me miré al espejo y decidí hacer algunos cambios, y tú también puedes'", explicó el joven artista.

Los cambios que el cantante de 27 años ha implementado en su vida han sido bienvenidos por su equipo directivo.

La presidenta de SB Projects, Allison Kaye, quien co-administra a Justin con Scooter Braun, dijo: “Este es un niño al que solía rogar para ir a un ensayo".

“Solíamos tener que quitarle sus computadoras o poner a alguien afuera de su puerta para que no pudiera escabullirse", dijo la ejecutiva.

“Ni siquiera se está convirtiendo en un jefe, se está convirtiendo en un líder. Es algo tan hermoso ver a alguien a quien conoces desde que tenía, como, 12 años", declaró Kaye sobre la carrera de Justin Bieber.

¿Crees que Justin Bieber ha mejorado tras alejarse de su celular y tomar el resto de las medidas? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

