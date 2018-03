Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Justin Bieber y Selena Gómez son captados juntos. De acuerdo con TMZ, Selena y su ex Justin Bieber, se reunieron en el estudio de la cantante en Studio City. Pero no lo hicieron solos, pues en esta reunión estuvieron acompañados de otros amigos que ambos tienen en común.

Justin Bieber y Selena Gómez son captados juntos

Te puede interesar

De acuerdo con las imágenes Justin Bieber y Selena Gómez son captados juntos pero solo de manera amistosa. Pues de acuerdo con fuentes tanto Justin Bieber como Selena Gómez siguen teniendo una relación de amistad. Y el actual novio de Selena, The Weeknd está de acuerdo y no tiene problemas con que su novia conviva con su ex. Lo que nos lleva a pensar que los ex de hoy son muy modernos. Pero no es modernidad lo que lleva a The Weeknd a dejar esta relación, sino que él confía plenamente en Selena Gómez. Fuentes cercanas a los cantantes aseguran que no es la primera vez que se encuentran; “también estuvieron juntos la semana pasada”. Y es que Selena quiere seguir en contacto con Justin porque fue una persona muy importante en su vida, y quiere mantener una relación sana y de amistad con él Podemos pensar que Justin Bieber y Selena Gómez se estén poniendo al día sobre recientes experiencias, como la vez que Gomez se sometió a un trasplante de riñón.