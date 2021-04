Justin Bieber y Hailey Baldwin tuvieron un primer año de matrimonio muy difícil

El matrimonio de Justin Bieber con Hailey Baldwin Bieber no siempre fue fácil. Los traumas de infancia del cantante, generaron miedo y desconfianza en su vida junto a la modelo, e hizo que las cosas se complicaran, pero poco a poco lograron superar los problemas.

El cantante de 27 años cubrió la edición de mayo de GQ y, en la entrevista adjunta, revela que su primer año de matrimonio fue "realmente duro".

Justin y Hailey se casaron en una ceremonia judicial en septiembre de 2018 cuando él tenía 24 años y ella 21. Tuvieron una boda más grande un año después en Carolina del Sur.

Para Justin, decir "Sí, quiero" siempre fue parte de su plan. "Sentí que esa era mi vocación. Solo casarme y tener bebés y hacer todo eso", dijo.

Y agregó que él y Hailey quieren tener hijos "no en este segundo, pero... eventualmente". A pesar de saber que el matrimonio fue la decisión correcta para él, Justin dice que pasó su primer año como esposo "en cáscara de huevo".

"El primer año de matrimonio fue realmente difícil, porque hubo mucho, volviendo al tema del trauma", mencionó, aludiendo a sus problemas tan publicitados como una estrella infantil.

"Simplemente había falta de confianza. Había todas estas cosas que no quieres admitir ante la persona con la que estás, porque da miedo", declaró.

"No quiere asustarlos diciendo: 'Tengo miedo'", agregó. Sin embargo, la pareja ha superado en gran medida ese obstáculo y ahora "solo están creando estos momentos para nosotros como pareja, como familia, en los que estamos construyendo estos recuerdos".

Justin y Hailey se casaron en 2018, y ahora ya llevan más de dos años juntos, bastante enamorados/Foto: Pinterest

"Es hermoso que tengamos eso que esperar. Antes, no tenía eso que esperar en mi vida", dijo. "Mi vida hogareña era inestable. Como, mi vida hogareña no existía. No tenía una pareja. No tenía a alguien a quien amar. No tenía a alguien con quien llorar. Pero ahora tengo eso", declaró el famoso cantante.

Justin Bieber superó sus miedos por Hailey

Justin le dio crédito a Hailey y a su fe por haberlo ayudado en una época oscura alrededor de 2017. Fue entonces cuando comenzó a preguntarse:

"¿Podré alguna vez vivir una vida normal? ¿Voy a ser demasiado egocéntrico e impulsado por el ego, que simplemente gano todo este dinero y hago todas estas cosas, pero luego me quedo solo al final de mi vida. ¿Quién quiere vivir de esa manera?".

"Que todos digan lo bueno que eres, lo increíble que eres? Empiezas a creer en esas cosas. Y el ego se instala. Y ahí es donde entran las inseguridades. Y luego empiezas a tratar a las personas de cierta manera y te sientes superior y por encima de todo. Y luego está todo este cambio dinámico", dijo.

Bieber se sinceró en una entrevista para una famosa revista/Foto: Instagram

"Me desperté un día y pensé, '¿Quién soy yo?' No lo sabía. Y eso me asustó". Esa forma de pensar fue provocada por un período de alcoholismo, drogas y escándalos, cuando Justin estaba "rodeado de mucha gente, y todos estábamos escapando de nuestra vida real".

"Había una sensación de anhelo de más ... Tuve todo este éxito y todavía era como, 'Todavía estoy triste, y todavía tengo dolor. Y todavía tengo estos problemas sin resolver'", comentó.

"Y pensé que todo el éxito iba a hacer que todo saliera bien. Por eso, para mí, las drogas eran un agente adormecedor que debía continuar", recordó.

Justin perdió el rumbo pero ahora está en paz

Además de sus luchas personales, Justin dice que "perdí el control de mi visión de mi carrera". "Hay todas estas opiniones. En esta industria, hay personas que desafortunadamente se aprovechan de las inseguridades de las personas y las usan para su beneficio. Y cuando eso sucede, obviamente eso te enoja", dijo.

"Entonces eres esta persona joven enojada que tuvo estos grandes sueños, y luego el mundo simplemente te jode y te convierte en esta persona que no quieres ser", declaró el cantante.

"Entonces te despiertas un día y tus relaciones están jodidas y eres infeliz y tienes todo este éxito en el mundo, pero estás como, 'Bueno, ¿de qué vale esto si todavía estoy? ¿Te sientes vacío por dentro?'”, continuó Justin.

Justin actualmente vive en paz junto a su amada esposa, y su carrera está teniendo gran éxito como en el principio; además se ha alejado de las adicciones y se ha convertido en una persona religiosa/Foto: Hola

El artista Justin Bieber espera poder tomar las lecciones que aprendió de los momentos difíciles de su vida y ayudar a otros a evitar ese dolor.

"Yo solo digo: 'Hice un montón de estupideces. Está bien. Todavía estoy disponible. Todavía estoy disponible para ayudar. Y todavía soy digno de ayudar'", aseguró.

El esposo de Hailey Baldwin-Bieber insistió en lo que le diría a la gente que está luchando: "Puedes hacerlo. Eres valioso. Lo que sea que digas o creas sobre ti no es necesariamente cierto. Simplemente no lo es".

Justin está en gran parte en paz ahora y dice que se siente "reconfortado" en su vida cotidiana.

"Tengo una esposa a la que adoro, con la que me siento reconfortado. Me siento seguro. Siento que mi relación con Dios es maravillosa. Tengo esta efusión de amor que quiero poder compartir con la gente", afirmó.

