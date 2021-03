Justin Bieber y Hailey Baldwin se besan apasionadamente en la playa

Justin Bieber, de 27 años de edad, y Hailey Baldwin, de 24, demostraron que están más enamorados que nunca cuando fueron vistos cruzando los labios durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos el 21 de marzo.

Los esposos vestían trajes de baño en una playa durante el momento lleno de miel y caminaban por las rocas y el agua. Justin usó un traje de baño turquesa mientras que Hailey lució un bikini rosa y se veían elegantes y en forma.

El cantante se inclinó para besar a su amada en un momento y caminaron juntos en otro. Todavía estaban mojados por nadar y parecían estar relajados y felices mientras pasaban tiempo en el buen tiempo.

Justin también usó una gorra de béisbol blanca y azul en un momento y tenía una toalla blanca alrededor de los hombros.

Antes de su última salida, Justin y Hailey aparecieron en los titulares de una salida diferente durante sus vacaciones y nuevamente pasaron un tiempo en la playa y parecía que estaban pasando el mejor momento de sus vidas.

El cantante de "Let Me Love You" vestía pantalones cortos de color azul oscuro, mientras que Hailey se fue con un bikini estampado de color rosa neón, naranja y amarillo. Sostenía una taza de bebida mientras caminaba por la arena y tanto ella como Justin tenían grandes sonrisas en sus rostros la mayor parte del tiempo.

Hailey Baldwin quería casarse joven

Las vacaciones de Justin y Hailey se producen después de que Hailey se sincerara sobre casarse a los 21 años en una nueva entrevista con Elle. La belleza admitió que "sabía" lo que "quería" y no creía que tuviera una razón para esperar más.

"Estuve casada dos meses antes de cumplir los 22, lo cual es increíblemente joven", dijo.

“Y suena casi ridículo cuando lo dices en voz alta. Aunque creo que para alguien como yo y alguien como Justin, [es diferente]. Hemos visto mucho para nuestra edad. Ambos hemos vivido lo suficiente como para saber que eso es lo que queríamos".

Justin y Hailey se casaron en septiembre de 2018 en una ceremonia discreta en un tribunal. Más tarde tuvieron una gran boda repleta de estrellas en Carolina del Sur un año después y parece que les encanta ser recién casados.

