Justin Bieber y Hailey Baldwin han estado PELEANDO por querer formar una familia/Foto: El Nacional

Justin Bieber y Hailey Bieber suelen estar en los titulares de sus vidas personales. La pareja ha sido bendecida con una gran base de fanáticos en las redes sociales y sus fanáticos siempre están interesados en cada detalle sobre ellos.

Un periódico sensacionalista informó recientemente que Justin Bieber y Hailey Bieber desafortunadamente tienen peleas por formar una familia. ¡Sí, lo leiste bien!

Últimamente, ha habido tantos informes que sugieren que la pareja está tratando de concebir su primer hijo y Hailey Baldwin-Bieber también reveló durante uno de los episodios de la nueva serie de Facebook de la pareja que está lidiando con un problema de acné debido a las píldoras anticonceptivas que ella ha estado tomando por un tiempo.

Según Star, el cantante pop está listo para formar una familia, pero Hailey no está lista para lo mismo. A partir de ahora, la modelo de Victoria's Secret quiere centrarse en su carrera y "esperar hasta que sea el momento adecuado", reveló una fuente.

Justin está haciendo todo lo posible para convencer a su media naranja y se está centrando en la paternidad. Según la publicación, el cantante de Baby está "mirando una mansión en Brentwood que cree que sería el hogar perfecto para criar niños".

El cantante de Never Say Never espera que esto "anime a Hailey a querer quedar embarazada".

Justin Bieber quiere convertirse en padre

La última vez que Justin Bieber apareció en el programa de Ellen DeGeneres, el cantante de Baby reveló que le encantaría convertirse en padre pronto y que depende de Hailey Bieber cuántos hijos podrían tener, ya que es su cuerpo. Tiene sentido, ¿verdad?

Sin embargo, el medio Gossip Cop desacreditó todos los rumores y los sonidos de la historia inventados.

La autora Pattie Mallete se convirtió en madre de Justin cuando ella tenía sólo 18 años, es posiblemente por esa razón que el cantante desea convertirse en un padre joven, ya que sólo tiene 26 años y Hailey tiene 23/Foto: Pinterest

El medio confirmó la historia con sus fuentes y estos rumores no son más que infundados. Según Justin y Hailey están muy contentos y contentos el uno con el otro y no tienen prisa por tener hijos. ¿Será cierto?