Justin Bieber y Dan + Shay demandados por '10,000 Hours’

Justin Bieber y Dan + Shay enfrentan una nueva demanda por derechos de autor que afirma que copiaron gran parte de su éxito country ganador del Grammy "10,000 Hours" de una canción de hace décadas.

En una denuncia presentada el jueves en la corte federal de Los Ángeles, una compañía llamada Melomega acusó a las estrellas de robar la “parte central” de su éxito de una canción poco conocida de 1980 llamada “The First Time Baby Is A Holiday”.

“El robo de los acusados es descaradamente atrevido”, escribieron los abogados de la empresa, que también nombraron a Warner Music Group como acusado. "Uno solo necesita escuchar 'First Time' y la infractora '10,000 Hours' para discernir las similitudes inconfundibles entre las canciones".

Melomega dijo que sus afirmaciones contra Justin Bieber y Dan + Shay habían sido corroboradas por un musicólogo llamado Dr. Alexander Stewart , quien analizó las dos canciones y llegó a la “ineludible conclusión de que los acusados robaron la canción del demandante”.

“'10,000 Hours' no es solo sustancialmente similar a 'First Time'; los demandados copiaron, en detalle, la parte central más importante de la canción del demandante, que incluye el coro, el verso y el gancho”, escribieron los abogados de Melomega. "Las similitudes son tan sorprendentes que '10,000 Hours' simplemente no se puede haber creado de forma independiente".

“10,000 Hours” de Justin Bieber debutó en el n.° 4 en el Hot 100

Lanzado en octubre de 2019, “10,000 Hours” debutó en el n.° 4 en el Hot 100 y pasó dos semanas en la cima de la lista Country Airplay. La pista finalmente ganó el premio a la Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Country en los Premios Grammy 2021.

“The First Time Baby Is A Holiday”, mientras tanto, fue escrita por Palmer Rakes y Frank Fioravanti, el último de los cuales más tarde formó Melomega. No está claro cuándo se lanzó la canción por primera vez, pero la composición se registró en la Oficina de derechos de autor de EE. UU. en 1980. Según la demanda, la canción fue lanzada en 2014 por la unidad de Sony Music, The Orchard.

Como informamos en La Verdad Noticias, los representantes de Bieber y Dan + Shay (cuyos nombres reales son Dan Smyers y Shay Mooney) no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Al hacer las acusaciones del jueves, los abogados de Melomega hicieron hincapié en distinguir el nuevo caso de otros en los que se copiaron “tan solo 6 o 7 notas consecutivas”. Esa fue quizás una referencia a juicios recientes de alto perfil que involucraron pequeños fragmentos de canciones, como un juicio fallido que afirmaba que Dark Horse de Katy Perry había copiado una secuencia de ocho notas de una canción anterior.

“Aquí, en cambio, varias secciones de 47 notas de '10,000 Hours' son prácticamente idénticas a las secciones paralelas de 'First Time'”, escribió Melomega. "Una expresión tan larga de una composición musical en gran medida idéntica es nada menos que sorprendentemente similar".

El caso es una de varias demandas importantes por robo de canciones presentadas durante los primeros meses de 2022. Dua Lipa enfrenta dos demandas por plagio por "Levitating" y Sam Smith enfrenta una demanda similar por su "Dancing With a Stranger".

