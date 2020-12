Justin Bieber vuelve al escenario después de 3 años con concierto de Año Nuevo

No hay nada como la fiebre de Justin Bieber para ayudar a poner la locura de 2020 en el pasado y comenzar 2021 con una explosión.

Justin Bieber ha anunciado que actuará en vivo en concierto en la víspera de Año Nuevo. La actuación marcará el primer concierto del músico en tres años.

El evento es una asociación con T-Mobile, cuyos clientes podrán transmitir el concierto, titulado T-Mobile Presents New Year's Eve Live with Justin Bieber, de forma gratuita. Los fanáticos también pueden comprar el acceso a partir del martes.

"He trabajado con T-Mobile durante mucho tiempo; son una marca muy divertida y estamos trabajando en más sorpresas a las que prestar atención durante esta noche especial", dijo Bieber en un comunicado de prensa sobre el programa.

"No puedo esperar para asociarme en este concierto épico de Nochevieja con ellos, y darles a todos una manera segura de lanzar el 2020 juntos", finalizó el canadiense de 26 años.

Justin Bieber enojado con los Premios Grammys

El anuncio se produce después de que Justin Bieber recibió cuatro nominaciones para los Premios GRAMMY 2021, cuyos detalles te compartimos en la cobertura de la premiación de La Verdad Noticias.

Las nominaciones fueron para Mejor Actuación Pop Solista por "Yummy", Mejor Actuación Pop Dúo / Grupo por "Intentions", Mejor Álbum Vocal Pop por "Changes" y Mejor Actuación Country Dúo / Grupo por su colaboración "10,000 Hours" con Dan + Shay.

Sin embargo, Justin Bieber expresó su decepción por las categorías en las que fue reconocido.

"Me siento halagado de ser reconocido y apreciado por mi arte. Soy muy meticuloso e intencional con mi música", escribió el cantante. "Dicho esto, me propuse hacer un álbum de R&B. Cambios fue y es un álbum de R&B. Crecí admirando la música de R&B y deseaba hacer un proyecto que encarnara ese sonido".

“Que esto no se ponga en esa categoría se siente extraño considerando desde los acordes hasta las melodías y el estilo vocal hasta la batería de hip hop que se eligió, ¡es innegable e inconfundiblemente un álbum de R&B!”.

Justin Bieber responde a los Grammys por no nominarlo como artista R&B

"Que quede claro que me encanta la música pop, simplemente no fue lo que me propuse hacer esta vez. Mi gratitud por sentirme respetado por mi trabajo permanece y me siento honrado de estar nominado de cualquier manera", continúo.

Justin Bieber también señaló que estaba agradecido con quienes habían hecho campaña por sus nominaciones y no quería que nadie confundiera su publicación con ingratitud.

