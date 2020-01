Justin Bieber se une a #ChangeTheLogo para honrar a Kobe Bryant

Justin Bieber fue de los primeros famosos en presentar sus condolencias por el triste fallecimiento de Kobe Bryant el pasado 26 de enero y ahora es una de las primeras celebridades que se suman a la campaña #ChangeTheLogo en su honor.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Justin Bieber publicó una fotografía del logo actual de la NBA, acompañada únicamente de la frase “#changethelogo”.

La publicación que ya cuenta con 824 mil likes y más de 4 mil comentarios, hace alusión a la campaña que pide usar la silueta de Kobe Bryant, ex - jugador de los Lakers de Los Ángeles en el logo oficial de la NBA en honor a su carrera como basquetbolista.

Ver esta publicación en Instagram #changethelogo Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 27 de Ene de 2020 a las 3:05 PST

Hasta ahora, un aproximado de 800,000 de aficionados a la NBA han firmado la petición en línea, pero al momento, Justin Bieber es la única celebridad en unirse públicamente a la campaña.

Justin Bieber y Kobe Bryant

Al confirmarse la noticia del fallecimiento de Kobe Bryant, Justin Bieber publicó una foto con el legendario basquetbolista que ha alcanzado más de 5 millones de likes.

La imagen muestra a un Justin Bieber muy joven, al parecer durante la época de su debut en la escena musical, junto a Kobe Bryant.

“No puede ser. Tu siempre me apoyaste Mamba. Me diste algunas de las mejores citas que me hacen sonreír hasta este día. Te amo, hombre”, escribió Justin Bieber el mismo 26 de enero.

La foto también superó los 18 mil comentarios, en su mayoría de fans de Justin Bieber dandole el pesame y enviando mensajes de apoyo ante la muerte de su amigo.

Kobe Bryant

Kobe Bryant falleció a la edad de 41 años tras la caída del helicóptero en el que viajaba con su hija de 13 años de edad.

También te puede interesar: Taylor Swift hace que “expulsen” a Justin Bieber de un gimnasio ¡Escándalo!

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana