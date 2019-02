Justin Bieber se divorcia de su esposa ¡Por Selena Gomez! (FOTO)

Uno de los sucesos de más impacto del año pasado fue sin duda el anuncio de la boda entre el famoso cantante canadiense Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin, lo que desato un gran escándalo pues, esto sucedió poco después de que Justin Bieber regresara con Selena Gomez y terminaran de nuevo, aunque al parecer el cantante no deja que su compromiso lo límite para seguir al lado de su gran amor.

Ahora al parecer Selena Gomez podría ser la causa del nuevo escándalo de Justin Bieber.

¿Qué hizo Justin Bieber?

La boda del cantante con Hailey Baldwin era sin duda uno de los sucesos más esperados, pues tras su unión de forma legal, la boda religiosa era más que un hecho, aunque esta fantasía poco a poco se iba desmoronando, pues la pareja ha pospuesto la ceremonia en dos ocasiones, y ahora podría haberse revelado la razón de esto.

De acuerdo con la revista OK!, la cual supuestamente recibió noticias de un informante anónimo, la famosa pareja se encuentra en trámites de divorcio, supuestamente por una de las acciones de Justin Bieber, pues según la fuente anónima, el cantante continua encontrándose en secreto con su ex pareja Selena Gomez.

“Hailey ha puesto fin a su matrimonio con Justin tras enterarse que él ha vuelto arrastrado donde Selena.”

Según la revista el famoso cantante no puede sacarse de la mente a su ex pareja, con la cual estuvo solo unos meses antes de comprometerse con su actual esposa, quien tras enterarse le exigió el divorcio, a tan solo 139 días de consumar su unión en una corte, pues la fuente informo qué: “Ambos se han dado cuenta que ellos se apuraron en casarse muy pronto y no está funcionando. Justin le dijo a Selena que siempre la amará… Él también admitió que no está funcionando con Hailey y que el matrimonio fue un gran error”.

Aun no se sabe si este hecho es del todo verídico, pero como todas las incomodas verdades ocultas de los famosos, eventualmente saldrán a la luz.