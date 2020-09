Justin Bieber se declara FAN de BTS y explica por qué “Dynamite” tiene tanto éxito/Foto: KPop World Mx

Justin Bieber sabe un par de cosas sobre lo importante que es que tu sencillo se escuche en la radio. Es por eso que obtiene el éxito total del hit número uno de BTS, "Dynamite", que ha encabezado el Billboard Hot 100.

En una voz en off para E! News, Bieber analiza el éxito que está teniendo la nueva canción de las super estrellas del K-Pop, comenzando con el hecho de que el single es su primer esfuerzo en inglés.

"Si alguien sabe cómo hacer historia, es BTS. El grupo de K-Pop ha estado rompiendo récords en la industria musical mundial", dice Bieber en la voz en off, que también señala que el colorido video de "Dynamite" estableció el récord para la mayoría reproducciones en un solo día en la historia de YouTube y que el debut número uno los convirtió en el primer grupo surcoreano en alcanzar ese récord.

El cantante de “Sorry” comentó: "Desde celebrar el Año Nuevo en Times Square hasta Carpool Karaoke con James Corden, actuaron en Grand Central Station para The Tonight Show y cautivaron a los VMA virtuales de este año".

Justin Bieber dice que una canción en inglés ayudó mucho a BTS

No está claro por qué Bieber grabó el tributo 1:45 a BTS, pero señala que a diferencia de éxitos anteriores de BTS como "Boy With Luv" y "On", las estaciones de radio estadounidenses le están dando a "Dynamite" mucho tiempo de transmisión. "Históricamente, las canciones que no están en inglés han tenido dificultades para ser reproducidas en la radio y, como resultado, rara vez se encuentran en la cima de las listas de Billboard ", dice.

Justin comenzó su carrera desde la adolescencia y dominó las listas de popularidad con temas como "Baby", "Sorry" y "Love Yourself". Miles de de integrantes de ARMY que también son fans de Bieber han pedido una colaboración entre el cantante y la boy band, pero hasta el momento no se sabe si eso podría ocurrir/Foto: Quien

JB señala, sin embargo, que los fanáticos no deberían esperar que BTS sea completamente en inglés, todo el tiempo, ya que han dicho que mantenerse fieles a su lengua materna es una gran parte de su arte e identidad. Mira el video completo de la opinión de Justin a BTS dando CLICK AQUÍ.

Si alguien sabe de éxitos y de romper récords en la industria musical es Bieber, el canadiense a sus cortos 26 años es uno de los artistas más reconocidos. Y él mismo se ha declarado fanático (o ARMY) del grupo surcoreano, que es uno de los más importantes del K-Pop. ¿Crees que JB y los BangTan Boys algún día podrían hacer una colaboración musical?