Justin Bieber ha vuelto. El cantante canadiense, de 27 años, sacudió el Barclays Center de Brooklyn para los MTV Video Music Awards 2021 el domingo por primera vez en seis años.

En un dueto con el rapero australiano Kid Laroi, los Biebs cantaron "Stay", que ha encabezado las listas durante semanas. La pareja siguió directamente a Madonna, quien abrió el espectáculo con un anuncio especial sorpresa.

Pero eso no fue todo. Justin Biebier, vestido con una sudadera con capucha negra y un mono, cantó "Ghost" a una audiencia entusiasmada, que siguió animando hasta que Olivia Rodrigo finalmente subió al escenario y conquistó su primer VMA a Mejor Canción del Año.

¿Cuándo fue la última vez que actuó en los VMAs?

Justin Bieber sacude el escenario de los VMAs por primera vez desde 2015.

La Verdad Noticias informa que, Justin Bieber actuó por última vez en la ceremonia de los VMAs en 2015 cuando cantó su éxito "What Do You Mean?"

El crooner de "Sorry" se unió a sus compañeras Intérpretes Camila Cabello, Chlöe, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Shawn Mendes, Kacey Musgraves, la presentadora de los VMA Doja Cat, Olivia Rodrigo y Twenty One Pilots.

Había sido nominado a la friolera de siete premios en el show de este año en las categorías de Video del Año, Artista del Año, Mejor Colaboración, Mejor Canción Pop, Mejor Dirección, Mejor Fotografía y Mejor Edición.

Justin Bieber, con varias nominaciones de MTV

Justin Bieber sacude el escenario de los VMAs por primera vez desde 2015.

Bieber protagonizó el video musical de DJ Khaled y la canción de Drake "Popstar", que fue a la Mejor Dirección este año. Su canción "Peaches" fue nominada a Mejor Colaboración, Mejor Pop y Mejor Edición, y su canción "Holy" (con Chance the Rapper) obtuvo una nominación a Mejor Fotografía.

Justin Bieber es ahora el artista más escuchado de Spotify, sin embargo, apareció por primera vez en los VMAs en 2010 cuando ganó el premio al Mejor Artista Nuevo. Desde entonces, ha cosechado 30 nominaciones.

Anteriormente ganó premios MTV en 2010 y 2011 por sus canciones "Baby" y "U Smile", respectivamente. Durante la pandemia del año pasado, Justin Bieber obtuvo una victoria en la categoría Mejor Video Musical Desde Casa con Ariana Grande por su colaboración "Stuck With U".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.