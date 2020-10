Justin Bieber revelas las veces que pensó en SUICIDARSE, ¡Impactante!

Justin Bieber comparte su historia pasada con pensamientos suicidas: "El dolor era tan constante"

En su nuevo documental de YouTube, Justin Bieber explicó que ha considerado el suicidio en el pasado y sintió que su dolor era "tan constante".

Justin Bieber se está abriendo sobre sus desafíos de salud mental y explica que ha experimentado pensamientos suicidas en el pasado.

En su último documental de YouTube Originals, Justin Bieber: Next Chapter, el cantante dijo: "Hubo momentos en los que estaba realmente, realmente suicida. Como, hombre, ¿este dolor alguna vez va a desaparecer? Fue tan constante, el dolor fue tan constante".

Añadió: "Solo estaba sufriendo, ¿verdad? Entonces, soy como, hombre, preferiría no sentir esto que sentir esto".

Justin Bieber llegó a pensar en quitarse la vida

Justin Bieber pensó en suicidarse

Después de que el documento fuera publicado el viernes 30 de octubre, Justin dio una actualización en Twitter para decir que lo está haciendo mejor y aquí en La Verdad Noticias te damos los detalles.

Escribió: "Los últimos 8 meses han sido un momento de crecimiento. Feliz y saludable".

Justin dijo en pantalla que sus creencias religiosas le dieron "esta abrumadora confianza" para sanar.

Mientras miraba su video musical "Lonely", Justin reflexionó sobre su carrera y dijo: "No tenía idea de que esta vida me tomaría por asalto. No tenía idea de que todo esto me absorbería".

Más tarde ofreció un consejo a los fanáticos: "Simplemente alentaría a la gente, como, 'Oye, si te sientes solo, habla de ello. Dilo en voz alta'. Hay libertad en eso. Podría haber evitado mucho dolor".

Su manager, Scooter Braun, expresó su pesar por no haber hecho que Justin probara la terapia antes en su carrera.

Justin, recién salido de su actuación de "Holy" en Saturday Night Live, habló sobre cómo está tratando de usar su fama para "elevar" a otros ahora que está "en el mejor lugar de toda mi vida en este momento".

El joven de 26 años dijo: "Quiero ser el tipo de persona y líder que pueda decirle a la gente: 'No tienes que poner una fachada. No tienes que actuar de cierta manera. Quién eres es suficiente ". Se siente más `` realizado''y `` estable''que ha tenido en toda su vida, y agrega:" Me siento tan en paz por primera vez en mi vida ".

Parte de esa paz puede tener que ver con su tiempo en cuarentena con su esposa Hailey Bieber, que dijo que les ayudó a aprender a "navegar" en su matrimonio, porque en su mente, "reconocer tu debilidad te permite crecer".

Justin reveló, "Ella y yo tenemos vidas realmente grandes. Hailey es una persona tan motivada, yo soy una persona tan motivada y eso nos permitió dar un paso atrás y enfocarnos el uno en el otro. Eso fue realmente algo hermoso. "

Describió emocionalmente cómo Hailey lo empodera al afirmar: "Te amo por ti. Eres suficiente".

Aunque Hailey ha dicho que todavía no tiene "ganas" de tener hijos, Justin prometió que guardará los "bienes raíces" en su espalda para hacerse retratos de sus hijos tatuados algún día. Mientras tanto, Hailey debutó recientemente con un tatuaje tributo a su esposo.

La pareja actualmente está tratando de vender su casa de Beverly Hills por $ 9 millones después de que compraron juntos una casa de $ 25 millones en Beverly Park en agosto.

En enero, el cantante de "Yummy" le dio a Beliebers otra mirada a su vida personal a través de la serie documental Seasons. Tocó su enfermedad de Lyme, el abuso de drogas y la salud mental.