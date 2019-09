Justin Bieber revela sus ERRORES del pasado ¡Drogadicto y promiscuo! (FOTO)

El cantante canadiense Justin Bieber siempre ha estado involucrado en polémicas respecto a una vida de excesos y al estar justamente en medio de los mejores años de su vida artística.

Es por eso que Justin Bieber ahora revela lo que ha sido su realidad y reconoce sus culpas del pasado con una extensa carta en la que se disculpa por años de abusos, drogas y promiscuidad, incluso cuando mantenía una relación con la cantante Selena Gomez.

Justin empieza escribiendo así en una publicación en sus redes sociales: “Es duro salir de la cama por la mañana con la actitud adecuada cuando estás abrumado con tu vida y tu pasado, trabajo, responsabilidades, emociones, tu familia, finanzas, relaciones”.

PENSÓ EN EL SUICIDIO

Poco después también que en alguna ocasión llegó a pensar en el suicidio: “Cuando te sientes teniendo un problema tras otro. Empiezas a ver las cosas con miedo y a esperar otro mal día. Un ciclo de decepción tras decepción. A veces puedes llegar al punto de no querer seguir viviendo”.

En otra parte de la conmovedora carta se lamenta sobre su vida, ya que a pesar de que el mundo piense que el dinero da la felicidad, en su caso le llevó por el mal camino: “Tengo mucho dinero, muchos coches, elogios, logros, premios y aun así me siento incompleto”.

Hay que recordar que la fama repentina a Justin Bieber le llegó cuando tenía 13 años, por lo que aún no tenía la madurez necesaria para ver su vida con formalidad: “alabado por todo el mundo” y había “millones de personas que le amaban”.

LAS DROGAS LO ESTABAN HUNDIENDO

Cabe destacar que luego de dos años de su repentina fama el cantante lamentablemente se un dio en una perdición sin medida: “Comencé a consumir drogas bastante duras a los 19 años y abusé de todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado. Me volví distante de todos los que me amaban, y me estaba escondiendo detrás de una cáscara de una mala persona en la que me había convertido”.

Lo mejor de la emotiva misiva es que con esto Bieber agradece el estar ahora viviendo lo mejor de su vida: “Es una increíble locura y una nueva responsabilidad. Aprendes todas las cosas que te hacen parecen un buen hombre”.

