Justin Bieber revela que tiene parálisis facial, este es su estado de salud

Justin Bieber revela que padece el síndrome de Ramsay Hunt

A través de sus redes sociales, Justin Bieber reveló la causa por la que canceló varios de sus conciertos y confesó que sufre de parálisis facial, motivo por el cual no puede mover la mitad de su rostro.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Justin Bieber reveló que su enfermedad va a peor, razón por la cual decidió cancelar varios conciertos y debido a la molestía que se generó en sus fanáticos, decidió mostrar cómo se encuentra de salud.

“Como pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt” fue como comenzó el video, publicado en sus redes sociales.

Justin Bieber revela que tiene parálisis facial

El cantante Justin Bieber explicó que padece el síndrome de Ramsay Hunt, el cual atacó el nervio de su oído y sus nervios faciales, originando una parálisis facial.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír, mi fosa nasal no se mueve. Hay una parálisis total en la mitad de mi rostro”, comentó.

De igual forma el canadiense le pidió a sus fanáticos comprensión ante la dificultad que enfrenta, afirmando que por el momento tendrá que descansar y relajarse, para volver a sus presentaciones.

“Esto es bastante serio, como pueden ver. Me gustaría que no fuera así, pero mi cuerpo me dice que tengo que parar, espero que lo entiendan”.

¿Qué es la enfermedad de Justin Bieber?

Justin Bieber revela que tiene parálisis facial.

El síndrome que el esposo de la modelo Hailey Bieber padece, es denominado como Ramsay Hunt y debido a una reactivación del virus varicela zoster en el ganglio geniculado del nervio facial genera complicaciones.

Al estar cerca con otros nervios y estructuras atómicas genera diversas reacciones, entre las más comunes se encuentran manifestaciones clínicas clásicas de otalgia, vesículas y parálisis facial periférica.

Para el padecimiento que tiene Justin Bieber es necesario iniciar un tratamiento combinado de antivirales con esteroides en las primeras 72 horas para minimizar las secuelas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.