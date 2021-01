Justin Bieber responde sobre sus supuestos planes de convertirse en pastor/Foto: Los 40

Justin Bieber ha respondido rápidamente a los rumores de que se convertirá en ministro de la Iglesia Hillsong.

La sensación del pop, de 26 años, se vio obligada a negar artículos que afirmaban que una fuente anónima alegaba que "quiere ser un ministro de pleno derecho el próximo año" además de hacer música. Justin lo etiquetó como "noticias falsas" en su historia de Instagram.

Justin compartió una instantánea y escribió: "No estoy estudiando para ser ministro ni nada parecido. No deseo que esto sea una noticia falsa".

El esposo de Hailey Bieber aclaró su lugar de culto y agregó: "Y por cierto, Hillsong no es mi iglesia... Para mayor claridad, soy parte de Churchome. La iglesia no es un lugar. Somos la iglesia. No necesitamos un edificio para conectarnos con Dios. Dios está con nosotros donde quiera que estemos".

Justin informó que por ahora no está en sus planes convertirse en pastor, por lo que pidió no creer en las noticias falsas/Foto: Quien

La boda del cantante con Hailey fue oficiada por Judah Smith de Churchome, por lo que ocupa un lugar especial en su corazón. Justin ha agradecido previamente a Hillsong por sacarlo de sus momentos más "oscuros".

Tuvo su propio pastor de celebridades Carl Lentz, quien bautizó a la estrella del pop y ha sido un mentor espiritual de Justin a lo largo de los años.

Carl perdió su puesto como pastor, ya que admitió haber tenido una aventura y actualmente está arreglando las cosas con su familia, lo que se convirtió en un momento difícil para Justin.

Justin Bieber logró salir de sus problemas gracias a la religión

Hablando en su documental Next Chapter, el cantante dijo: "" Fue tan consistente; el dolor era tan constante. Estaba sufriendo, así que dije: 'Hombre, prefiero no sentir esto que sentir esto'".

Afortunadamente, la estrella logró cambiar su pensamiento y encontrar luz en la oscuridad. Y también animó a cualquiera de sus fans que se sienta suicida a hablar con alguien.

Concluyó: "Me siento tan en paz por primera vez en mi vida ... Solo animaría a la gente, como, 'Oye, si te sientes solo, habla de ello. ¡Dilo en voz alta!' Hay libertad en eso. Podría haber evitado mucho dolor".

